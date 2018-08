Medicul sudanez Hisham Tageldin Mohamed Osman a înfiinţat în comuna doljeană Bulzeşti un centru de permanenţă în fosta gospodărie agricolă. Datorită sponsorilor aici a apărut o unitate sanitară de elită

Hisham Tageldin Mohamed Osman este medic. Născut în Sudan. Dar îşi dedică profesia, de peste zece ani, pacienţilor săi din comuna Bulzeşti, judeţul Dolj.





Cu mai bine de zece ani în urmă a solicitat de la Primărie un sediu în care să înfiinţeze un centru de permanenţă pentru îngrijirea bolnavilor.

Autorităţile locale au fost de accord. A primit spaţiul din fosta gospodărie agricolă,

A mai primit un pat şi un ecograf vechi, arată postul TV Digi 24.

Medical a renovat singur cabinetul, apoi, ani la rând, a căutat sponsori pentru dotarea cu aparatură a unităţii sanitare. A reuşit.

A renovat mai multe încăperi.

Localnicii au numai cuvintre de laudă pentru aces tom, care face cinste meserie sale.

Toată lumea spune că de când acest medic este aici toţi îşi tratează problemele curente de sănătate, fără să mai fie nevoiţi să meargă la oraş, în spital.

Dovadă că e atât de apreciat e că un om originar din această comună, dar stability de mult timp în Spania, a donat 11.000 de euro pentru noua unitate sanitară.

„Am văzut că este un doctor care se ocupă foarte mult de pacienţi şi are grijă de ei şi am văzut că este foarte interesat de meseria lui şi este un bun profesionist şi atunci am creat o asociaţie împreună cu soţia mea care este spanioloaică şi de la societatea mea la care lucrez am transferat 2 la mie, e cota aceea de la cifra de afaceri”, explică Ion Țaina gestul pe care l-a făcut. El e cel care a trimis din Spania suma de 11.000 de euro.

Dup[ amplele renovări, Centrul de permanenţă are în dotare sala de aşteptare, o sală de primire a urgenţelor.

„Acum centrul de permanenţă e mult mai dotat, mult mai spaţios, pentru confortul pacientului, de la sală de aşteptare inclusiv, sală de primire urgenţă în care medicul să se descurce şi pacientul să fie ajutat într-un mod mult mai adecvat, mult mai profesionist”, conchide medicul Hisham Tageldin Mohamed Osman.

La ora actuală aproximativ 8.000 de persoane din comuna Bulzeşti şi din localităţile învecinate beneficiază de servicii medicale de calitate, datorită unui medic cu un suflet mare.

