Medicul ridicat de jos care a învins multimilenarul imperiu din China, De la moartea lui Sun Iat-Sen, s-a împlinit un secol.

Evenimentul Istoric Nr.91 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Revista Evenimentul Istoric poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Napoleon Bonaparte spusese cândva: „Atunci când China se va ridica, lumea va tremura!” Desigur, Napoleon, dispărut din istoria mare la 1815 și, ulterior din această viață în 1821, avea dreptate!

Dar oare ce era China din punct de vedere politic? China a fost dintotdeauna un uriaș izvor de populație. Imperiul Chino-Mongol din vremea lui Genghis Han avea 1 milion de locuitori!

Sun Iat-sen (1866-1925) provenea dintr-o familie modestă. Alternativ, este găsit și sub numele Sun Yat-sen, în anumite lucrări. A studiat Medicinia și s-a devotat cauzei luptei politice. Considera că Imperiul era o structură învechită, iar marea masă a chinezilor era menținută în servitute.

Imperiul rezista pe baza raporturilor cu marile puteri coloniale care îi controlau cea mai mare parte din porturi. Sun Iat-sen era convins că europenii mențineau Imperiul, în ciuda decadenței acestuia pentru a deposeda China de resurse.

I s-a spus Revoluția Xinhai, pentru că a izbucnit în Anul Xinhai, care a fost anul 1911, în tradiția populară chineză. Revolta Wuchang din 10 octombrie 1911, a fost urmată și de alte conflicte, revolte și răscoale.

Revolta Wuchang a fost cauzată de proasta gestionare a lucrărilor feroviare în China. Muncitorii chinezi, angajați la munci grele, dintre țărani, erau plătiți în bani, un lucru mai bun decât agricultura și subzistența bazate pe trocul alimentar. Condițiile erau însă grele, salariile mici. Muncitorii care se accidentau nu erau îngrijiți.

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!