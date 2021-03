Flavia Groșan, medicul care a stârnit mari discuții în societatea românească, a postat un mesaj pe contul de Facebook. Doctorul de la Oradea a dat explicații, astăzi, în fața comisiei de etică a Colegiului Medicilor. Apoi, a postat pe rețeaua de socializare un discurs adresat susținătorilor.

Medicul Flavia Groșan a fost audiată de Colegiul Medicilor, mesaj transmis pe contul de Facebook pentru susținători

„Prieteni, am scăpat. Am intrat cu lacrimi in ochi la comisie si am ieșit cu lacrimi in ochi. Mi-ati transmis o emoție ieșită din comun. Interviul a fost o chestie eleganta, între colegi. Cu unii mă știu de foarte mult timp. Am spus ceea ce dumneavoastră știți de la mine de un an. Nu va fie frica. Mergem înainte.

PS Ati fost fenomenali. Va iubesc”. A spus Flavia Groșan în mesajul respectiv.

Poate să practice meseria în continuare. Pe numele medicului nu a fost formulată nicio plângere penală până acum

Controversele au pornit după ce medicul a susținut că ar fi reușit să vindece 1.000 de pacienți bolnavi de coronavirus. În momentul în care a ajuns, luni, la Colegiul medicilor, pentru audieri, doctorul a fost aplaudat. De mai mulți oameni care s-au strâns pentru a o susține. În urma explicațiilor și a analizării cazului, s-a ajuns la concluzia că nu este vorba despre malpraxis. Verdictul a fost dat de către membrii Comisiei de Etică a Colegiului Medicilor.

Astfel, medicul de la Oradea va putea să-și exercite profesia în continuare. Totodată, pe numele Flaviei Groșan nimeni nu a formulat până acum vreo plângere penală.