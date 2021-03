Un medic pneumolog bihorean a surprins întrega lume medicală prin propunerile și afirmațiile susținute. Dr. Flavia Groșan, medicul pneumolog care a stârnit multe controverse cu tratamentul său pentru COVID-19, susține că nu înțelege de ce trebuie să purtăm mască de protecție împotriva COVID-19.

Medicul pneumolog afirmă că lockdown-ul și masca de protecție scad imunitatea

Medicul Flavia Groșan afirmă că lockdown-ul și masca de protecție scad imunitatea. Imunitate individuală care este extrem de importantă mai ales în această perioadă.

”Eu zic că lockdownul nu face bine, eu zic că masca nu face bine. Eu aș fi mers pe varianta englezească cu imunizarea de turmă. Am fi scăpat… Eu vorbeam și cu pacienții, Dumnezeu a lăsat orificiile astea, de ce le blocăm?

Tot întreb… ne-au scăzut imunitatea în ultimul hal, d-aia nu mai știm ce e gripă, ce e viroză, ce e COVID. Nu mai știm nimic. Imunitatea noastră e prăbușită. Statul în casă, masca și aici am ajuns…” a spus dr. Flavia Groșan.

”Nu mi-e frică de COVID. Am schema mea care este o bijuterie. Costă 100 de ron”

”Eu nu am avut acces la Kaletra, la Remdesivir pentru că nu sunt în spital, am cabinetul meu. Dar eu am văzut pacienți ieșiți din spital care erau foarte rău și atunci am zis ce medicamente nu îmi plac. Eu am schema mea proprie cu care am vindecat foarte bine mii de oameni. Mie nu mi-a fost frică de COVID, am luat-o pe cont propriu și am schema mea pe care o am de 10 ani și care am adaptat-o acum un pic cu pandemia, a ieșit o bijuterie.

Costă până în 100 de lei. Cum e posibil ca o schemă în banii aștia cu medicamente din nomenclatorul medicamentelor compensate din Ministerul Sănătății să iște un așa zbucium mediatic. Am o schemă în primul rând uman, organismul e oricum firav, nu-l poți să-l abrutizezi. Așa că medicamentele mele ușoare, drăguțe, frumoase le prescriu” a mai spus Dr. Flavia Groșan.

”Eu nu folosesc Ivecmectina niciodată”

”Eu nu o să folosesc Ivermectina niciodată. Nu înțeleg un antiparazitar ce caută în pneumonie cum nu înțeleg nici Kaletra care se folosește în SIDA ce caută în pneumonie. Am avut un pacient care a luat 3 zile Ivermectină și m-a sunat că vrea să se arunce de la etaj, deci atenție la ce tulburări psihice dă” a adăugat medicul pneumolog.

Declarațiile incitante și chiar grave pentru lumea medicală ar merita totuși analizate de către persoanele competente. Chiar dacă Flavia Groșan este privită cu reticență de către întreaga comunitate medicală, ea susține că a vindecat peste 1.000 de persoane de COVID-19 cu o rată aproape nulă de decese. Bineînțeles, că unele argumente ale dumneaei, precum purtarea măștii de protecție, nu pot fi însă înțelese.