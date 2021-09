Medicamentul care i-ar putea salva pe cei cu forme ușoare de Covid-19 nu există în farmacii

Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, medicul Sanda Alexiu, a declarat că Favipiravirul, un medicament care poate fi prescris de medicii de familie pacienţilor cu forme uşoare şi medii de Covid 19, la domiciliu, în faza de debut a bolii, nu poate fi nici acum prescris, pentru că nu se găseşte în farmacii.

Medicul spune că Favipiravirul, spre deosebire de Remdesivir, care se administrează intravenous, presupune administrarea de pastile, lucru care este în beneficiul pacienţilor aflaţi în primele zile de boală. Luat din timp, boala poate fi stăpânită cu acest antiviral , prescris prin medicii de familie, ar putea fi o soluţie excelentă pentru degrevarea spitalelor supraaglomerate, în plin val 4 al pandemiei. Tratamentul se administrează în acest moment numai în spital. Dragoş Damian, CEO al Terapia Cluj, spune că, dacă ar exista acest medicament în ambulatoriu , s-ar reduce presiunea enormă pe spitale, pentru că pacienţii cu forme uşoare şi medii de boală nu ar mai ajunge în ATI dacă ar primi acest medicament acasă, prin medicii de familie. Medicamentul este adus din India, iar în acest moment există deja 40.000 de cutii care pot pleca în orice moment spre farmacii. Din păcate, cu toate că el a figurat în protocol încă din aprilie, noi nu l-am putut găsi. În protocol figurează două antivirale, Remdesivir şi Favipiravir.

Favipiravirul constă în administrarea de comprimate, de pastile, ceea ce ar fi făcut lucrurile mult mai simple, pentru că , în acest fel, puteam să tratăm încă din stadiu precoce, aşa cum se recomandă Covid 19 cu pastile, cu antiviral, mai ales la persoanele aflate la risc care să nu mai fie nevoie să ajungă în spitale, la evaluări sau la internări, pentru că, luată din timp, boala poate fi stăpânită, a declarat dr. Sandra Alexiu.

Dacă ar exista acest medicament în ambulator se reduce presiunea pe spitale Deocamdată, în farmacii nu există nimic, pentru pacienţii care au SARS-CoV-2 este doar tratament simptomatic, tratament etiopatogenetic nu există. Medicamentul se găseşte în spitale, spitalele au stocuri suficiente, nu avem niciun fel de feed back negativ de la spitale, însă era mai bine să existe deja o procedură ca el să poată să fie comercializat în farmaciile cu circuit deschis. Farmaciilor care ne solicită medicamentul le spunem: Nu putem, conform regulilor, şi nu vom încălca regulile, să dăm acest medicament. Favipiravir, un medicament dezvoltat în Japonia în anii 80, împotriva gripei. România are pe stoc în acest moment 40.000 de cutii de Favipiravir care pot pleca oricând în farmacii, dacă ar exista protocol de lucru, spune doctorul Dragoş Damian.

O cură cu Favipiravir costă 280 de lei – medicamentul nu este compensat

O cură conform prospectului este undeva la 280 de lei, medicamentul nu este pe lista de medicamente compensate, nu ştim dacă se va compensa în circuit, dar nu cred că este un capăt de ţară, gândiţi-vă că, dacă ajungi în spital, în terapie intensivă, costurile sunt enorme. Puneţi în balanţă o cură de sub 300 de lei cu un tratament de mii de euro în spital pentru un pacient care putea, de la simptome uşoare şi medii, să fie salvat. Cură completă înseamnă undeva la în jur de 50 de tablete, este în funcţie de posologia din protocol, se începe cu o cantitate mai mare şi după aceea cam 5-6 zile se dă terapia, depinde şi de ce spune medicul curant, de cum răspunde şi pacientul la tratament.

O cutie de Favipiravir conţine o cură completă cu 50 de pastile în doză mică

50 de pastile pare mult, dar asta pentru că sunt o doză mică, de 200 mg pe pastilă, există şi doza de 400, de 800 , pe asta încă nu am adus-o, atunci am fi vorbit de câteva tablete. Cred că la copiii sub 12 ani nu este indicat, şi trebuie foarte mare atenţie pentru că medicamentul are un risc teratogen, adică de malformaţii la făt, ceea ce înseamnă că nu trebuie luat de cei care au dorinţa de a procrea, trebuie luat de bărbaţi sau femei care nu doresc să aibă copii, şi cu atenţie.

El a mers pe SARS-CoV-1, a mers pe MERS, pe virusul respirator sinciţial din Orientul Mijlociu, deci este cumva un medicament reconvertit care poate să fie utilizat şi în SARS-CoV-2 (…).

Deşi poate degreva spitalele, Favipiravirul nu poate fi prescris în ambulatoriu, deşi există încă din aprilie protocol pentru acest lucru. Poate degreva spitalele, ăsta este şi motivul pentru care Comsia de specialitate l-a pus în protocol, ca instrument de tratament în Ambulator. Dar de aici şi până la implementare nu s-a întâmplat nimic. Noi am primit o întrebare de la minister dacă avem, am confirmat că avem pe stoc, am confirmat că într-o zi poate ajunge teoretic în foarte multe farmacii, în toate farmaciile din ţară, în două săptămâni”, a declarat Dragoş Damian pentru news.ro.