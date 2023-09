Mecanicul auto, care a câștigat Românii au Talent, s-a ales cu dosar penal

Mecanicul auto, care a câștigat Românii au Talent, Radu Palaniță a intrat în atenția publicului larg în anul 2020. Acesta a reușit să surprindă lumea cu vocea sa câştigând marele premiu. Recent, chiar în drum spre un spectacol, Radu Palaniță a avut parte de o întâmplare nefericită. S-a ales cu un dosar penal.

După ce a apărut la Românii au Talent, Radu Palaniță a început să aibă numeroase concerte. În drum spre spectacol, mecanicul a provocat un accident rutier. Mai exact, a accidentat o femeie, care a traversat strada printr-un loc nepermis. Impactul nu a fost unul grav. Victima s-a ales cu doar câteva zgârieturi în cot și genunchi, iar Radu Palaniță cu o oglindă ruptă.

„N-am păcătuit. Într-un fel, ba da, e vina mea pentru că aveam un spectacol, pe 6 aprilie, la Berăria H, mă grăbeam să ajung un pic mai devreme și am luat-o pe o străduță lăturalnică să ajung la Piața Muncii. O femeie a traversat pe unde nu trebuia, n-a fost impact puternic, doar că mi-a rupt oglinda din dreapta, eu, atunci, probabil și cu spectacolul și cu ce se întâmplase, am zis „OK, vă duc eu la spital”. Am sunat un doctor la Floreasca, era în drum, s-o preia, am lăsat-o pe mâinile doctorului, m-am dus mai departe să-mi fac treaba la spectacol”.