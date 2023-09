Românii au Talent. Un concurent demască „făcăturile” din interiorul show-ului

A mai rămas puţin până la începerea sezonului 14 al show-ului Românii au Talent. Iar doi dintre foștii concurenți relatează prin ce au trecut în acest show de mare succes. Foștii concurenți spun că producătorii nu ar ține prea mult cont de talentul cu care sunt înzestrați concurenții. În opinia lor, selecția celor care trec mai departe nu are fi una corectă.

Fostul concurent și-a spus povestea în mediul online. Acesta a concurat în anul 2018. Datorită talentelor sale muzicale, în preselecții a primit patru de DA și a mers mai departe. La ceva timp, a fost sunat și anunțat că s-a calificat în semifinală. Dar, cu doar două săptămâni înainte de semifinală, bărbatul a fost sunat din nou. I s-a spus că producătorii au decis ca el să nu mai facă parte din emisiune.

„În anul 2018 am fost participant la Românii au Talent. M-am dus acolo, mi-am făcut treaba foarte bine, am reprezentat toată diaspora, am luat patru de DA, am mers mai departe. Înainte cu o lună de semifinală, m-au sunat cei de la Românii au Talent și mi-au spus să le trimit trei piese, au ales ulterior una dintre cele trei piese. M-au felicitat, mi-au spus că sunt semifinalist.

Înainte cu două săptămâni de semifinală, m-a sunat o tipă de la Pro TV și mi-a spus că producătorii au decis ca eu să nu mai fac parte din semifinala Românii au Talent. Asta după ce, înainte, îmi spuseseră că sunt semifinalist. Nu vă mai duceți fraților la niciun show de televiziune pentru că sunt numai făcături și e foarte multă nerușinare și disprețuire din partea lor”, a spus fostul concurent.