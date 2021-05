Autoturismele sunt vândute de Administrația Județeană a Finanțelor Publice din mai multe județe din România.

LICITAȚII ANAF AUTOTURISME:

Direcția Regională Generală a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara

ANAF scoate la vânzare:

Autoturism Renault Megane, an fabricație 2017, culoare alb – 24.592 lei (fără TVA)

Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2013, culoare alb – 8.937 lei (fără TVA)

Licitația va avea loc în data de 5 mai, ora 11:00, în localitatea Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr. 30. Informații suplimentare la 0254.215944, int 153.

Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2010 – 6.392 lei (fără TVA)

Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2010 – 6.900 lei (fără TVA)

Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2014 – 11.561 lei (fără TVA)

Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2009 – 2.131 lei (fără TVA)

Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2009 – 5.159 lei (fără TVA)

Licitația va avea loc în data de 6 mai, ora 11:00, în localitatea Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr. 30. Informații suplimentare la 0254.215944, int 153.

Direcția Regională Generală a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin

Autoutilitară BB furgon, marca Iveco, an fabricație 2006, 2.998 cmc, motorină, culoare alb-negru – 13.566 lei (fără TVA)

Autovehicul special N3, Iveco Eurocargo, an fabricație 1996, 5.861 cmc, motorină, culoare albastru – 49.666 lei (fără TVA)

Licitația va avea loc în data de 5 mai, ora 13:00, în localitatea Reșița, strada Domanului, nr. 2. Informații suplimentare la 0255.210522, int 424.

Autospecială Roman, transport bușteni, an fabricație 1985, 11.413 cmc, culoare alb-galben – 17.123 lei (fără TVA)

Remorcă specializată transport bușteni, an fabricație 2002, culoare verde – 6.422 lei (fără TVA)

Licitația va avea loc în data de 6 mai, ora 13:00, în localitatea Reșița, strada Domanului, nr. 2. Informații suplimentare la 0255.210522, int 424.

Autoutilitară N3 Iveco Stralis, an fabricație 2002, 12.882 cmc, culoare alb-albastru – 28.895 lei (fără TVA)

Licitația va avea loc în data de 6 mai, ora 11:00, în localitatea Reșița, strada Domanului, nr. 2. Informații suplimentare la 0255.210522, int 424.

Autoturism Audi A6, an fabricație 2012, 1.968 cmc, motorină, culoare negru – 58.490 lei (fără TVA)

Licitația va avea loc în data de 11 mai, ora 12:00, în localitatea Reșița, strada Domanului, nr. 2. Informații suplimentare la 0255.210522, int 424, relatează Alba 24.

Direcția Regională Generală a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș

Autoturism Renault Master, an fabricație 2011, 2.299 cmc, motorină, culoare albastru – 39.100 lei (fără TVA)

Licitația va avea loc în data de 26 mai, ora 13:00, în localitatea Timișoara, strada Gh. Lazăr, nr. 9B. Informații suplimentare la 0256.259410.

Autoturism Skoda Octavia, an fabricație 2008, 1.896 cmc, motorină, culoare alb – 16.560 lei, fără TVA

Autoturism Skoda Octavia, an fabricație 2007, 1.896 cmc, motorină, culoare alb – 17.550 lei, fără TVA

Autoturism Skoda Octavia, an fabricație 2007, 1.896 cmc, motorină, culoare alb – 17.002 lei, fără TVA

Licitația va avea loc în data de 25 mai, ora 13:00, în localitatea Timișoara, strada Gh. Lazăr, nr. 9B. Informații suplimentare la 0256.259410.

Autoutilitară Volkswagen Caddy, an fabricație 2004, 1.968 cmc, motorină, culoare alb – 6.692 lei, fără TVA

Licitația va avea loc în data de 18 mai, ora 13:00, în localitatea Timișoara, strada Gh. Lazăr, nr. 9B. Informații suplimentare la 0256.259410.

Autoutilitară Man N3 model TGS 33.400, 6×4, an fabricație 2012, 10.518 cmc, culoare roșu – 186.320 lei, fără TVA

Licitația va avea loc în data de 13 mai, ora 14:00, în localitatea Timișoara, strada Gh. Lazăr, nr. 9B. Informații suplimentare la 0256.200035.

Autoturism Ford Tranzit, an fabricație 2001, 2.402 cmc, motorină, culoare alb – 14.893 lei

Autoturism Volkswagen Golf, an fabricație 2008, 1.595 cmc, benzină, culoare gri – 23.529 lei

Licitația va avea loc în data de 27 mai, ora 12:00, în localitatea Timișoara, strada Gh. Lazăr, nr. 9B. Informații suplimentare la 0256.259410.

Autoturism Audi A6, an fabricație 2005, motorină, culoare negru – 32.007 lei (fără TVA)

Autoturism Peugeot Partner, an fabricație 2007, motorină, culoare alb – 12.379 lei (fără TVA)

Licitația va avea loc în data de 5 mai, ora 13:00, în localitatea Timișoara, strada Gh. Lazăr, nr. 9B. Informații suplimentare la 0256.259410.

Direcția Regională Generală a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad

Autoturism Ford Mondeo, an fabricație 2005, 1998 cmc, motorină, culoare gri – 3.950 lei

Licitația va avea loc în data de 5 mai, ora 14:00, în localitatea Arad, b-dul Revoluției, nr. 77. Informații suplimentare la 0257.202726.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa

Autoturism Audi, an fabricație 2015, culoare negru – 134.790 lei, fără TVA

Licitația va avea loc în data de 5 mai, ora 11:00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166. Informații suplimentare la 0245.616779, int. 458.

Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală executări silite cazuri speciale

Autoturism Mercedes A 190, an fabricație 1999, 1.989 cmc, benzină, culoare gri – 2.150 lei

Licitația va avea loc în data de 4 mai, ora 12:00, în localitatea București, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 10, Corp B, Sector 3. Informații suplimentare la 0244.407710, int. 753.

Autoturism Mercedes A 140, an fabricație 1998, 1.480 cmc, benzină, culoare roșu – 2.150 lei

Licitația va avea loc în data de 4 mai, ora 12:30, în localitatea București, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 10, Corp B, Sector 3. Informații suplimentare la 0244.407710, int. 753.

Autoutilitară Fiat Ducato, an fabricație 1999, 2.500 cmc, motorină, culoare alb – 3.250 lei

Licitația va avea loc în data de 4 mai, ora 13:00, în localitatea București, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 10, Corp B, Sector 3. Informații suplimentare la 0244.407710, int. 753.