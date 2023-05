Mașina patronul de la Universitatea Craiova a fost implicată într-un accident. Un tânăr a fost lovit grav

Accidentul cu pricina a avut loc în apropierea locului de antrenament al echipei CSU Craiova. Autoturismul implicat se pare că aparține lui Mihai Rotaru, patronul echipei din Bănie.

Din primele informații rezultă că șoferul autoturismului a intrat pe drumul cu prioritate fără să cedeze trecerea unui tânăr care conducea un moped, și pe care l-a lovit în plin.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de la Poliția Rutieră Craiova și un echipaj medical care l-a transportat pe tânărul implicat în accident la spital.

”Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că un bărbat, de 46 de ani, din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism, la ieșirea din curtea unei societăți comerciale către bulevardul Ilie Balaci, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui moped condus de un minor, de 17 ani, din comuna Bucovăț, …, fiind lovit de acesta din urmă. În urma evenimentului rutier, conducătorul mopedului a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a comunicat cei de la Inspectoratul de Poliție al Județului Craiova, scriu cei de la stiripesurse.

Polițiștii mai susțin că a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, ”cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”.

Mihai Rotaru este unul dintre cei mai bogați români

Patronul de la CSU Craiova are o avere estimată la peste 300 de milioane de euro, bani adunați din afaceri cu energie și din agricultură.

Mihai Rotaru a povestit că de când este acționar la CSU Craiova a investit peste 17 milioane de euro în echipă.

”Cred că am investit 17 milioane de euro la Universitatea Craiova, dar până acum nu s-a recuperat niciun euro. Sper să-i recuperez, însă asta s-ar întâmpla doar în cazul în care ar veni un alt investitor. Există acest miraj al cupelor europene, normal să visez și eu, mai ales că e mirajul Champions League. Dar nu mă bazez pe acest lucru în momentul în care fac planurile de afaceri. Universitatea Craiova este echipa mea de suflet”, a povestit Mihai Rotaru.

Cum s-a îndrăgostit de Craiova

Omul de afaceri a mai spus și cum s-a îndrăgostit pe viață de echipa Craiovei. Era anul 1983, când CSU Craiova juca cu Benfica Lisabona.

”În 1983, când am jucat cu Benfica, eram în oraș. Mama mea era cercetător ştiinţific în Ministerul Sănătății, mai precis în Institutul de Igienă și Sănătate Publică. A fost într-o inspecție la Craiova, eu am mers cu ea. Aveam 11 ani și am văzut nebunia din gara din Craiova. Am stat în oraș în noaptea aia. Am dormit cu Benfica în hotel, la Jiul. M-am lăudat la colegii mei că am fost la meci, dar nu fusesem. Pentru că, văzând nebunia din oraș, mama nu m-a lăsat”, a mai spus Rotaru.