Un episod similar s-a petrecut din nou și miercuri seară, pe stadionul „Juventus”, din cartierul bucureștean Colentina. Antrenorul Marius Baciu, „principalul” echipei Daco Getica, a fost „săltat” de mascați chiar din vestiarul formației sale!

Panica a fost totală, fiindcă lumea prezentă la stadion a crezut că descinderea procurorilor are legătură cu Valentin Dragnea, băiatul fostului lider PSD, Liviu Dragnea. „Sincer, când am văzut mascații, am fost convinși că veniseră pentru Valentin Dragnea, care tocmai plecase”, informează Antena 3 că ar fi spus un martor. Dragnea jr. a fost prezent la stadion pentru meciul pe care echipa sa, Turris, l-a disputat cu Daco Getica.

Cel adus cu forța la audieri, Marius Baciu, este acuzat că a primit bani de la tatăl unui fotbal pentru a-i titulariza fiul în echipa Daco Getica.

„A fost pus în aplicare un mandat de aducere pentru audiere pe adresa lui Marius Baciu. Tot ce pot să vă spun e că nu se află în discuție un dosar pentru mafia pariurilor. Nu vă pot oferi nici detalii despre alte persoane publice”, a spus Simona Prescorniță, procuror și purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

