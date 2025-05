Monden Mărturiile tulburătoare ale fiului lui Teo Peter: Ceea ce mi-a rămas în minte așa și m-a marcat…







Fiul lui Teo Peter a povestit ultima discuție pe care a avut-o cu tatăl său înainte să moară. El a explicat și ce anume l-a marcat cel mai tare: un lănțișor pe care artistul îl purta și care, apoi, a ajuns în posesia fiului.

„Acesta a povestit și cum a aflat aflat că tatăl său a murit. El a declarat că încă nu a purtat lănțișorul artistului chiar dacă îi place foarte tare.

Fiul lui Teo Peter, marcat de moartea tatălui său

Nu ne vedeam foarte des, ne vedeam de 2-3 ori pe an, vorbeam la telefon, ne sunam, dar, cumva era frumos când ne vedeam.Chiar dacă era rar, cu atât era mai intens. A fost o seară frumoasă, că am cântat acolo, m-am întâlnit cu el, am râs, am glumit, și ceea ce mi-a rămas în minte așa și m-a marcat: avea un lănțișor de aur cu un medalion în formă de chitară-bas. I-am zis ce fain e ăsta, nu mi-l dai mie?

El, în stilul lui hâtru a zis: mai spre seară, adică, nici vorbă. A rămas că ne vedem dimineață la o cafea, noi mai aveam un concert în seara aceea, în Club A, în București. Ne-am dus, am cântat acolo, și dimineață m-am trezit și din păcate am primit un telefon, care mi-a spus că Teo a murit.

Și m-am dus la IML și, din păcate, lănțișorul acela pe care îmi spusese că o să mi-l dea mai pe seară, dimineață era la mine. Nu l-am purtat niciodată, chiar dacă îmi place.”, a povestit Teo Peter Jr.

Nu l-a văzut pe Teo Peter ca un model

Fiul lui Teo Peter a mai declarat că atunci când era tânăr nu l-a văzut pe tatăl său ca un model, ci pe solistul trupei Compact, Paul Ciuci. El a spus că muzica l-a legat cel mai tare de tatăl său.

Își dorea să fie ca solistul trupei Compact

„Vrând-nevrând, modelul a fost din start și faptul că e tata cânta la formația Compact a fost un factor decisiv. Nu vă ascund faptul că, în fapt, modelul meu a fost Paul Ciuci și solistul formație Compact de atunci, care pe mine chiar m-a impresionat prin ceea ce era și cum era.

Și, cumva, nu am vrut să fiu Teo Peter, am vrut să fiu Paul Ciuci când pot să mă fac mare, dar sigur am îmbrățișat ideea de chitară bas. Asta da, prin prisma faptului că tata era basist”, a declarat el în podcastul Altceva de la Gândul.