Mărturia unui pacient despre incendiul de la Matei Balş: „A sunat ca un arc electric.” În prim-plan apare un fost electrician care era internat la Matei Balș, în salonul de lângă cel în care a izbucnit incendiul. Este vorba despre Gheorghe Trucan, care a descris în exclusivitate pentru gandul.ro momentele de groază.

Bătrânul a dezvăluit şi cum a sunat zgomotul pe care l-a auzit înainte de producerea primei explozii. După ce a fost diagnosticat cu Covid-19, electricianul nu a mai putut să respire singur. El a fost internat la parter, în salonul 69, cu alte două persoane aflate în stare gravă.

„Am fost într-un salon în care exista un pacient legat de pat. Acesta se văicărea mereu și nu mă lăsa să dorm. De aceea, în dimineața cu pricina eram treaz. Nu ațipisem deloc și ascultam Radio România Actualitați, pe telefonul mobil. Așteptam rugăciunea Tatăl nostru și imnul național.

Eu am fost electrician de meserie. Ce am auzit eu, a sunat ca o descărcare elecrostatică. Un arc electric. Cam la două secunde, am auzit o bubuitură. Aceea a fost prima explozie, iar la aproximativ un minut și jumătate s-a produs și a doua.

Am ieșit pe balconul comun. Eram la parter, dar distanța până jos era una mare. În spatele meu îi auzeam pe colegii de salon cum tușeau. Eram decis să mă arunc în gol, când un pompier mi-a strigat să aștept”, a povestit fostul pacient.

În curtea spitalului, acesta a fost condus la o ambulanță, care l-a transportat la Spitalul Sfântul Ioan. Acesta susține că a oameni arși, scoși de pompieri din salonul vecin: „La un moment dat pompierii au scos un cadavru. Era negru, cu gura plină de funigine. Așa ceva nu se poate uita niciodată.”

Luni dimineaţă, între 9:00 şi 15:00, rudele victimelor de la Matei Balş vor ajunge la Poliţia Capitalei, pentru audieri. Conform ultimelor informaţii, acestea sunt decise să ceară despăgubiri statului şi este luată în calcul o acţiune în justiţie.

