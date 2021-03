Tehnicianul Marius Şumudică a declarat, joi seară, la Digi Sport, că nu va mai antrena nicio echipă până la finalul actualului sezon, deoarece are nevoie de o perioadă de pauză.

Şumudică a împlinit 50 de ani chiar joi, în ziua despărţirii de Rizespor.

“Am vrut să demisionez acum trei meciuri. Simţeam incompatibilitate între mine şi echipă. Când am luat echipa erau 20 de jucători cu Covid, apoi reveneau câte 4-5… Un club extraordinar din punct de vedere administrativ, al oamenilor care lucrează acolo. Dar n-am reuşit să-l resuscitez. Este singura echipă la care n-am putut să urc în clasament şi să fac rezultate notabile. Niciodată nu voi mai prelua o echipă din mers. Mă simt obosit. De 12-13 ani lucrez încontinuu, nu am avut pauze, n-am fost demis niciodată. Am simţit că nu mai pot, nu mai am energia necesară şi motivaţia să o transmit jucătorilor. Mi-a fost greu, n-au vrut să mă lase să plec, am avut o clauză de plătit şi până la urmă am ajuns la un acord comun şi ne-am despărţit. Până în vară nu antrenez, sub nicio formă”, a spus Şumudică.