Marius Șumudică – unul dintre antrenorii români cu cele mai mari performanțe din ultimii ani, a ajuns pe patul de spital într-o stare foarte gravă. O spune chiar Șumi, în exclusivitate pentru Gazetă, internat la Floreasca, în Capitală.

„Am făcut bronhopneumonie. Am fost la spital și-n ziua meciului, în Turcia. Am făcut perfuzie, am bătut, seara am venit acasă, în România, și trei zile am fost la pământ. Sunt pe antibiotice, mi-e foarte rău. Doctorii nu vor să-mi dea drumul acasă, spun că e foarte periculos”, a declarat fostul antrenor al Astrei Girugiu.

În aceste condiții, Marius Șumudică are șanse mici să prindă meciul cu Malatyaspor, programat duminică.

Ce este bronhopneumonia, boala de care suferă Marius Șumudică

Bronhopneumonia este un tip de pneumonie care afectează unul sau ambii lobi pulmonari și care totodată determină apariția inflamației inclusiv la nivelul bronhiolelor.

„În general, această afecțiune pulmonară este cauzată de o bacterie care se răspândește prin tuse sau strănut. Bacteriile care provoacă adesea această afecțiune sunt: stafilococul auriu, E. coli, Haemophilus (…). Există și situații în care această boală este cauzată de infecția cu un virus, însă acestea sunt cazuri izolate”, notează Doc.ro.

Marius Șumudică „a comis-o din nou”

După ce a impresionat la Kayserispor, Marius Șumudică a rupt gura târgului și la Gaziantep, unde a îndeplinit în avans obiectivul.

„Am promis că o să câștigăm 20-21 de puncte în prima jumătate a campionatului. Avem deja 23. Îmi felicit jucătorii, fanii și staff-ul meu. Ne așteaptă un meci greu cu Malatyaspor, săptămâna viitoare. Orice se poate întâmpla în acest campionat”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă de după joc.

