Șumudică, dorit antrenor la Rapid. Suporterii l-au recomandat patronului Dan Șucu

Marius Șumudică este dorit de suporteri pe banca tehnică a echipei Rapid București. Liderul galeriei giuleștene, Gigi Corsicanu, l-a recomandat, deja, patronului Dan Șucu.

Gigi Corsicanu, noul lider al suporterilor rapidiști spune că a vorbit cu Dan Șucu despre viitorul tehnician. Rapid trece printr-o perioadă de criză, după eșecurile înregistrate în SuperLiga. Iar suporterii, la fel ca și conducerea clubului, caută soluții.

Suporterii Rapidului consideră că Șumi merită o șansă la echipă. Ei cred că antrenorul este cel mai potrivit să preia conducerea echipei în aceste momente dificile. Gigi Corsicanu, actualul șef al galeriei îi acordă tot suportul lui Marius Șumudică, considerând că este un rapidist adevărat. Echipa din Giulești are nevoie de un nou tehnician, după rezultatele proaste din play-off. Ultimul meci, pierdut în fața CFR Cluj a făcut ca lucrurile să devină limpezi.

„Poate şi conducătorii noştri ar fi trebuit să numească un antrenor valoros. N-am nimic cu Bogdan Lobonţ. Domnul Şucu a făcut investiţii substanţiale, avem încredere, dar acum a fost o greşeală de strategie. Puteam obţine locul doi. Valoare există, dar ceva nu merge acolo. E lipsă de încredere. Sperăm ca domnul Şucu să fie lucid, să ia decizia bună. Am vorbit o oră cu dânsul la telefon, nu ascund”, a afirmat Gigi Corsicanu.

Gigi Corsicanu și-a exprimat punctul de vedere într-o intervenție televizată. El a spus că l-a recomandat pe Marius Șumudică acționarului majoritar, Dan Șucu. Liderul galeriei spune că i-a sugerat să-l numească pe banca tehnică în sezonul viitor.

„Prima dată am pronunţat ieri numele lui Şumi. Primesc mii de mesaje de la rapidişti. Îi doare tot ce se întâmplă la clubul nostru. Şumi are nişte oferte fabuloase şi nu doarme luni de zile din cauza Rapidului. A spus că dacă ar avea ofertă de la Real Madrid şi de la Rapid ar alege Rapidul”, a mai spus Gigi Coriscanu conform Fanatik.

Marius Șumudică a fost ofertat de FCSB în urmă cu câțiva ani, însă antrenorul nu a semnat cu Gigi Becali. S-a spus că ar fi făcut-o din respect pentru clubul din Giulești. Acum, suporterii își amintesc de gestul său. Iar Gigi Corsicanu aduce acest lucru ca argument în favoarea tehnicianului. El a declarat că Șumi trebuie înțeles chiar dacă a negociat cu rivalii de la FCSB. El trebuie respectat pentru că a respins oferta.

„Eu sunt alături de Şumi cu sufletul, îl ştiu de o viaţă întreagă. Domnul Şucu a spus de Şumi şi atunci am putut să dezvolt şi eu. Dânsul a spus că a fost plăcut impresionat de discuţia cu Şumi. Am putut să spun şi eu ce calităţi are. Rapidiştii sunt neliniştiţi. Decizia îi aparţine domnului Şucu”, a precizat Gigi Corsicanu.