Marius Elisei scoate la iveală noi detalii. Oana Roman l-ar fi tratat mereu ca pe o slugă

Scandalul dintre Oana Roman și Marius Elisei nu a luat sfârșit. După ce a fost acuzat că își neglijează fiica, el a declarat că fosta soție este supărată că nu mai are slugă și că este nevoită să se ocupe singură de tot. Acesta a mai spus că nu și-a abandonat copilul și că totul este o minciună.

Marius Elisei, tratat ca o slugă

Marius Elisei a declarat că Oana l-a tratat mereu ca pe un servitor. El a declarat că se ocupă de fiica lui, Isabela, în weekend, așa cum a fost înțelegerea. Acesta a mai spus că nu și-a neglijat copilul pentru noua iubită și că Oana inventează lucruri.

„I-a plecat sluga de acasă care nu făcea nimic și nu era capabil de nimic și bun de nimic?! Ei asta îi place, să se plângă, să se victimizeze. Ce înseamnă că nu mă implic în creșterea Isabelei? Eu sunt în weekend, nu sunt în cursul săptămânii. Când îți pleacă sluga de acasă, care făcea multe, iar pe tine nu te încânta cu mai nimic… nu mai contează.

Nu eram bun nici așa, nici așa! Acum poate să spună într-adevăr că le facea ea pe toate. Eu nu mi-am abandonat copilul, asta înseamnă că și taică-su a abandonat-o pe ea, că zicea că nu vorbește cu ea, nu o sună, nu o bagă în seamă?!”, a declarat Marius Elisei, pentru Spynews.ro.

Oana Roman, obișnuită să primească totul la nas

Elisei a mai spus că el a luptat pentru relația cu Oana Roman, dar că nu s-a mai putut. Acesta a declarat că fiica lui Petre Roman este obișnuită să nu facă nimic și să primească totul la nas. El consideră că nu merită să fie acuzat pe nedrept.

„Eu am tras 10 ani în relația cu ea ca să fie bine, m-am chinuit și m-am rupt pe mine doar ca să ne fie bine. Am trecut și am înghițit peste multe fapte urâte pe care le face în continuare. Asta ce înseamnă? Să stau până la bătrânețe, până la 60 de ani și să rămân singur. Păi cine mă mai ia? Sunt niște văicăreli pentru că i-a plecat sluga de acasă. Ea nu făcea nimic nici atunci (n.red. când erau într-o relație). Acum a dat de greu?”, a adăugat Elisei.

O acuză că se victimizează pentru bani

Elisei a mai spus că Oana Roman se victimizează pentru a atrage urmăritori pe Instagram. El a declarat că fosta parteneră este urmărită de multe femei singure și că profită de acest scandal pentru a ajunge la inima lor și pentru a câștiga bani.

„Eu o văd pe Isa un weekend la două săptămâni. Eu o sun, câteodată răspunde, câteodată nu răspunde. Poate să fie și mai multe zile atunci când e vacanță. Ea face niște chestii acum ca să-și facă o comunitate așa pe Instagram cu persoanele care sunt despărțite, dar e treaba ei, pe mine nu mă privește. Eu încerc să fac tot posibilul să ne fie bine, și mie, și copilului și Gabrielei”, a mai zis Marius Elisei pentru sursa menționată mai sus.