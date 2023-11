Momente de coșmar pentru Petre Roman și Silvia Chifiriuc. Le-a fost greu să accepte

Soția lui Petre Roman a povestit că părinții ei au murit la interval de trei luni, unul față de celălalt, și că a suferit enorm. Doar Petre Roman și fiul lor i-au fost alături cu adevărat în această perioadă dificilă. Au trecut 6 ani de la tragedie, dar bruneta nici acum n-a putut trece peste.

Tatăl Silviei Chifiriuc a murit în 2015, în luna noiembrie, iar în martie 2016, mama ei a fost găsită fără suflare în curtea casei. Soția lui Petre Roman a declarat că nu scapi niciodată de această durere, dar că înveți să trăiești cu ea.

„Este o temă destul de delicată. Am reușit să trec. Acum de curând s-au împlinit șase ani, pentru că au plecat după trei luni unul după celălalt și a fost greu în primii doi ani până m-am obișnuit. Nu poți decât să te rogi să te învețe Dumnezeu să trăiești fără ei și am învățat mai departe că ei trăiesc prin mine și că ei acolo unde sunt, sunt bine pentru că sunt împreună”, a spus ea.

Fiul său i-a dat speranță

Silvia a mai spus că această lipsă se va umple cu bucuriile și cu împlinirile pe care i le aduce copilul și soțul său.

„Cu timpul, acest gol, această lipsă se va umple cu bucuriile și cu împlinirile pe care mi le aduce copilul meu, împreună noi ca părinți facem tot ce putem ca să ne fie bine, ca să avem mulțumirile noi ca părinți, ca soție și de ce nu, ca iubiți ce suntem”, a spus Silvia Chifiriuc, la Antena Stars.

Declarație de dragoste pentru Petre Roman

Silvia Chifiriuc și Petre Roman formează un cuplu de 17 de ani. Aceasta i-a dedicat o melodie intitulată „Bine ai venit, iubire”. Ea a mai spus că a avut mereu încredere în relația lor și că nu a ascultat de gura oamenilor.

„Eu am trăit o viață foarte frumoasă, cu toți prietenii mei, cu toți partenerii mei de viață. Am lăsat totul curat în urmă, frumos. Când m-am mutat în București și ne-am îndrăgostit, această mare iubire de care eu am avut parte, am tras linie foarte elegant, ca să nu aibă el de suferit. În sensul să nu vină cineva să spună: „Uite, Silvia trebuie să-mi dea cutare lucru” Dimpotrivă, eu am fost generoasă. Am lăsat de la mine să fie bine, a mai spus bruneta.