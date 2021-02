„Sunt bine. E zi cu soare”. Este prima declarație pe care a făcut-o Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, la oficializarea divorțului cu vedeta.

Luni, 15 februarie, s-a încheiat divorțul dintre Oana Roman și soțul ei, Marius Elisei. Cei doi și-au oficializat despărțirea după câteva luni în care au fost separate în fapt. Divorțul s-a încheiat, așa cum au dorit cei doi, pe cale amiabilă, în fața unui notar public.

Marius Elisei și Oana Roman au fost împreună pentru mai bine de șase ani și au împreună o fetiță.

La ieșirea de la notariat, Marius Elisei a zâmbit și a acceptat să spună câteva cuvinte. Deși părea evident mai ușurat și mai liniștit după încheierea formalităților, fostul soț al Oanei Roman a fost rezervat în declarații. Ba chiar, am putea spune, a vorbit cu subîneles, dând impresia că viața sa a devenit mai bună după despărțire.

„Sunt bine. E zi cu soare. Nu pot să vorbesc însă mai mult. Nu sunt într-un loc potrivit”, a spus Marius Elisei, conform Spynews.

Oana Roman îmbrăcată în negru la divorțul de Marius Elisei

Divorțul a fost privit cu lejeritate și de Oana Roman. Aceasta și-a informat susținătorii de pe rețelele de socializare cu programul zilei. Ea a ajuns la notariat, pentru a finaliza divorțul de Marius Elisei, după ce și-a dus fiica la școală, la ora 9.00. Oana Roman era îmbrăcată în negru, dar aranjată și cu bijuterii.

„Am început săptămâna cu treziri la 7 fără un sfert. Am o zi plină. Am întâlniri, am ședință și e o zi un pic specială, o să înțelegeți curând de ce. În același timp este și ziua de naștere a unui prieten foarte bun de-al meu, pe care îl iubesc foarte mult”, a scris Oana Roman, pe InstaStory.

Oana Roman a anunțat că a depus actele de divorț pe 28 ianuarie, în secret, pentru a nu se face vâlvă pe tema divorțului.

Cei doi, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit încă din luna decembrie, înainte de sărbători. Bărbatul și-a făcut bagajele și a luat decizia de a se muta din locuința pe care o împărțeau.