Marius Budăi acuză problemele în PNRR. „Nicăieri nu s-a pus problema sărăcirii unui stat din UE, în afară de România”

Din ce în ce mai multe probleme ies la iveală din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) semnat de către premierul demis Florin Cîțu. Specialiștii în economie susțin că toate erorile îi duc cu gândul la incompetență crasă sau la un act de sabotaj asupra României.

De aceeași părere este și ministrul Muncii, Marius Budăi, care a susținut încă de la începutul mandatului că acest plan îi condamnă la sărăcie pe seniori. Oficialul face publice greșelile grave și vrea să renegocieze PNRR.

„Am spus recent că am demarat o discuție cu miniștrii de muncă din UE și prin atașații pe muncă din ambasade, dar și ambasadori. Am realizat o cercetare de legislație pe fiecare stat membru, dar și pe PNRR. Am studiat două treimi din PNRR-urile din Europa. Nu am găsit în niciun asemenea program sau legislația unei țări o asemenea plafonare, pentru o astfel de perioadă, de 50 de ani, cum există în PNRR-ul românesc. Am citit PNRR-urile din scoarță în scoarță, ca să mă conving că nu există niciun astfel de prag impus.

În PNRR-ul Franței se spune despre reformă în sistemul de pensii, dar doar atunci când acest lucru o va cere. Nicăieri nu s-a spus despre sărăcirea statelor din UE”, a declarat Marius Budăi pentru România TV.

Cine este vinovat pentru greșelile grave din PNRR?

Ministrul Muncii vorbește despre procentul de 9,4% din PIB acordat pentru pensii și insistă asupra faptul că acest proiect condamnă seniorii la sărăcie. Pentru a remedia problema, oficialul cere renegocierea PNRR.

„Este o contradicție între termeni, să spui că plafonezi până la un procent din PIB. Este total aiurea ceea ce se întâmplă. Eu am avut o discuție serioasă în partid, voi ridica tot mai des problema, pentru o decizie politică pe care o vom comunica public în coaliție. Dacă e cineva din coaliție care nu susține renegocierea – ameliorarea acestui lucru sau eliminarea cu totul a acestui aspect din PNRR, care nu există în legislațiile altor state sau în PNRR-uri, acestă încorsetare – pragul de cheltuire a pensiilor publice. Este vorba despre un procent de 9,4% din PIB, – o plafonare 50 de ani”, a mai declarat Marius Budăi.

Ministrul Muncii nu l-a uitat nici pe Cristian Ghinea, care între timp a dispărut de pe prima scenă a politicii românești. Oficialul susține că fostul ministru al Fondurilor Europene „era extrem de bine priceput la toate domeniile, dar decizia a fost una politică, a coaliție de atunci. E mai puțin important ce a fost atunci, ci ceea ce facem de acum încolo”.

Economistul Mircea Coșea acuză coaliția de guvernare de sabotaj

PNRR-ul a fost realizat extrem de prost, iar gravele greșeli pot fi explicate doar în două feluri, declară economistul Mircea Coșea. Acesta susține că este vorba fie de incompetență crasă, fie despre un act de sabotaj la adresa României. Vinovatul trebuie să plătească, iar acesta este coaliția de guvernare care a semnat „îngroparea” țării.

Mircea Coșea susține că modul în care au fost realizate proiectele legate de pensii, energie, mediu și agricultură nu fac decât să condamne românii la sărăcie.

„PNRR-ul este singura șansă reală pe care România o are în următorul deceniu, de a se dezvolta. Ideea domnului ministru (n.r. – Marius Budăi, Ministerul Muncii), de a discuta în coaliție (n.r. – despre problema pragurilor impuse pentru plata pensiilor de stat), este absolut necesară, pentru ca PNRR-ul a fost compromis.

Nu numai din cauza capitolului cu pensiile… Avem un capitol la agricultura, la energie, la mediu. La agricultura, în general irigațiile. E o chesitune care trebuie foarte clar spusă – ori a fost incompetență crasă din partea celor care au lucrat atunci, ori a fost un act de sabotare a României pe termen lung. Coaliția de atunci, care a realizat această oroare economică trebuie să fie trasă la răspundere. Altfel, noi pierdem. Vedem cât de greu este cu pensiile, dar ce facem cu agricultura și cu energia?”, a declarat Mircea Coșea, pentru România TV.