Social Al doilea oraș din România, care introduce rovinieta locală. Șoferii sunt un car de nervi, pentru că vor pierde bani







Al doilea oraș care introduce rovinieta locală. Municipiul Iași este al doilea oraș din România care implementează o rovinietă locală pentru vehiculele de tonaj greu ce tranzitează drumurile naționale din interiorul orașului.

Iași introduce rovinieta locală

Autoritățile au spus că această măsură are scopul de a reduce traficul camioanelor cu o masă între 3,5 tone și peste 40 de tone, care contribuie la deteriorarea infrastructurii rutiere.

„S-a constatat că traficul autovehiculelor de mare tonaj are un impact semnificativ asupra infrastructurii locale din Municipiul Iaşi. Această circulaţie intensă duce la deteriorarea drumurilor, podurilor şi a altor construcţii publice, ceea ce generează cheltuieli semnificative pentru reparaţii şi întreţinere”, se arată în proiectul de hotărâre.

Cât sunt valabile noile tarife

Proiectul de hotărâre a fost deja redactat și va fi supus votului Consiliului Local Iași la finalul lunii februarie. Noile tarife sunt valabile pentru perioade de o săptămână, o lună sau un an pe drumurile naționale DN24 și DN28, în timp ce pentru drumurile locale există și varianta unei taxe zilnice.

„Prin intermediul acestui proiect se urmăreşte alegerea altor trasee de către TIR-uri atât la orele de vârf, cât şi în afara acestora, în sensul ca vehiculele de tonaj mare să tranziteze alte trasee din afara oraşului”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Primăriei, Sebastian Buraga.

Cât va costa rovienieta locată

Camioanele între 3,5 și 12 tone vor plăti 315 lei pe săptămână, 1.350 de lei pe lună sau 16.200 lei pe an. Pentru vehiculele de 12-24 tone, tariful este de 1.050 lei pe săptămână, 4.500 de lei pe lună și 54.000 de lei pe an. Camioanele din categoria 24-40 de tone vor achita 2.100 lei pe săptămână, 9.000 lei pe lună și 108.000 lei pe an.

Pentru vehiculele de peste 40 de tone, taxarea se va face individual, în funcție de masă maximă autorizată, distanță parcursă și restricțiile de tonaj impuse. Această taxă suplimentară se va adăuga celei deja existente pentru drumurile locale, unde tarifele variază între 45 de lei pentru vehiculele de 3,5-12 tone și 299 lei/zi pentru vehiculele de peste 35 tone.

„Tariful de liberă trecere dispus pe raza Municipiului se aplică datorită neplăcerilor provocate riveranilor de către vehiculele de transport marfă precum şi datorită depăşirii limitărilor de tonaj impus, care aduc degradări sistemului rutier”, se arată în regulamentul care va fi supus aprobării consilierilor locali.