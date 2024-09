Marionetele care fac istoria și cei care o suportă. Două comentarii pe „instăgreaaam”. Salvarea din lașitate prin ipocrizie.

Primul comentariu aparține prietenului Horia, un om cu un suflet de aur, dar căruia îi place să le bage ipocriților ”bățul prin gard.

”România e țara becului care pâlpâie. Și a celor două lipsă de lângă el. Și a igrasiei din clădirile publice. Și a pereților înfloriți de mucegai din orice pasaj sau parking subteran. Și a marcajului strâmb sau șters. Și a weceurilor care put a pișat. Și a acelora cărora toate astea li se par firești.”

Au urmat înjurături, una după alta, dar și poziția ipocritului: ”România e țara mânăstirii din deal. Și a mâncării dăruite cu drag. Și a cămeșei moștenite din străbuni. Și a iubirii de țară purtată de tineri din orice comună sau oraș. Și a măiestriei mării sau masivului Și a câmpiilor pestrițe. (??? - s.m.) Și celor ce li se par firești.”

Trec peste grețoșenia clișeelor cu mult uzata ”cămeșă din străbuni” și peste ”măiestria” dealurilor și câmpiilor. Nu asta e important. Semnificativ este că nu știu de unde a ”răsărit”, inexplicabil la noi, românii, acest ”firesc” gest iluzoriu al ”salvării din starea de lașitate, prin ipocrizie”. Poate că această meteahnă cruntă a făcut să reacționăm doar ”cu cămașa-n gură”, vorba celebrului banc, în loc să cerem politicienilor să se preocupe, nu de tranzacționarea valorilor țării și de propriile funcții și averi, ci de situația, din ce în ce mai precară a societății. Cred, atâta cât pot eu să pricep din ce ni se întâmplă, că mai ales, datorită acestei false ”salvări”, prin ”ipocrizie patriotică”, i-am creeat, de fapt, pe majoritatea politicienilor pe care îi avem azi. De fapt, a fost ca un fel de anulare a spiritului critic față de conducătorii politici, așa cum se întâmplă oricărei nații normale la cap, când oiștea țării se îndreaptă spre gard.

Dacă citești ”Eichmann la Ierusalim - Raport asupra banalității răului”, cartea Hannei Arendt, rămâi cu imaginea clară a „personalităților” politice, cei care fac, până la urmă, istoria popoarelor. Dar și despre cei care sunt obligați să suporte această istorie, uneori, de neînțeles.

Izbitor, cu cât ne apropiem, de contemporaneitate, politicienii noștri au dezvoltat tot felul de gesturi de acceptare a unor complicități pierzătoare pentru țară, de comportament de slugi, respectând ordinele celor mai puternici, în slujba cărora se supun, pe fondul, - mereu același -, de îngenunchere, autoiluzionare, refuzul de a gândi cu propria minte, și o eternă pasivitate față de soarta propriului popor, care nu are decât vina de a exista.

O situație similară cu ceeace trăim azi ne e descrisă de doi dintre marii intelectuali ai acestei țări, condusă (și) azi de marionete ghiftuite.

Întâmplarea s-a petrecut în lagărul pentru deținuți politici de la Salcia, în care acești doi importanți intelectuali, - Alexandru Paleologu și I.D. Sârbu -, au fost închiși și chinuiți. Pedepse corporale, corvezi, înjurături, mâncare cu viermi. Pe atunci, România era condusă tot de marionete. Ale Moscovei.

Paleologu avea să relateze cum I.D. (Gary) Sârbu a povestit o întâmplare din tinerețea sa clujeană.

Era într-un asfințit de toamnă… la Cluj, într-un parc, într-o perioadă când frunzele mai sunt agățate de copaci și se auzea foșnetul lor, am simțit undeva, în apropiere niște ființe umane, dialogând parcă în șoaptă: cred că sunt niște îndrăgostiți aicea, să nu-i deranjez… Am făcut câțiva pași mai încolo, am dat de ei: erau doi inși care se căcau!