Cât prețuiesc oamenii minunați, pe care am știut să-i luăm în sufletele noastre

M-am uitat minute în șir, fumând, la fotografia pe care o am în fosta cafenea ”Klausenburg” din centrul Clujului împreună cu Jaqueline Biset, care într-un gest de o prețioasă feminitate s-a ”lipit” de umărul meu, prinzându-mi brațul mai mult decât familiar, gest care ar fi făcut fericit orice bărbat de pe pământ. Biset, fusese declarată în anul 1977, de revista „Newsweek”, „cea mai frumoasa actrita din lume”…

Prin grația lui Dumnezeu, cum spuneam, în 2017, l-am cunoscut și am respirat același aer, pentru câteva zile, și cu ”rebelul” filmului francez, simbol al cinematografiei europene și unul dintre cei mai iubiți actori ai lumii, legendarul Alain Delon a venit pentru prima dată în România, ca invitat special al celei de-a 16-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania, unde a primit un premiu pentru întreaga carieră.

Dacă m-ar pune cineva să aleg o amintire, un moment unic, spune președintele TIFF, Tudor Giurgiu, din 23 ani de TIFF, n-aș sta prea mult pe gânduri: vizita lui Alain Delon din 2017. Nu am văzut atâta iubire, căldură, emoție, niciodată”, a spus duminică Tudor Giurgiu. „Aproape 4000 de oameni, de toate vârstele, veniți din toată țara în Piața Unirii din Cluj, să îl vadă, să îl copleșească cu dragostea lor. Probabil, cel mai mare star european dintr-o altă epocă a cinemaului. Cea de dinainte de filmele cu supereroi, o lume fără smartphones si instagram”.

În cele câteva zile în care am avut onoarea să fiu în apropierea acestui Om minunat, cred că cea mai importantă discuție - dureroasă pentru amândoi -, a fost aceea despre momentul când toate aceste așa-zise ”cuceriri” ale tehnicii, internet, rețele de socializare, etc., vor dispărea, în sfârșit…

Îmi aduc aminte cu prețuire și umilință de momentele acelea. Delon m-a rugat să nu înregistrez și dacă doresc, să vorbesc eu despre acele discuții, ”ca între prieteni…” Peste câțiva ani, am avut norocul să am asemenea momente minunate, dialoguri cu același sens, cu prietenul lui Delon, Gerard Depardieu , la București, în apropierea unui Crăciun. Doar că acesta a acceptat să facem și o înregistrare, cu care am bucurat atunci, privitorii ”Realității tv”. Doi prieteni, Depardieu și Delon, aceleași tristeți, legate de lumea în care trăim…