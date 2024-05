Marina ucraineană anunță distrugerea unei nave miniere ruse în Marea Neagră

Marina Ucrainei a anunțat că a „neutralizat” nava minieră rusă Kovrovets situată în Marea Neagră, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, punând la îndoială afirmațiile anterioare ale Moscovei privind respingerea atacurilor asupra Crimeei ocupate.

În timpul campaniei în desfășurare a Ucrainei împotriva Flotei Ruse a Mării Negre, navele de război sunt afectate una câte una.

În luna aprilie, Marina ucraineană a anunțat că a lovit navă de salvare Kommuna, lansată în 1915 și considerată cea mai veche navă în serviciu în Marina Rusă.

„Aseară, Forțele de Apărare ucrainene au distrus dragorul 266-M Kovrovets al flotei ruse de la Marea Neagră”, potrivit unei informații transmisă pe Telegram.

Într-o declarație anterioară, pe 19 mai, Moscova a afirmat că a interceptat nouă rachete ATACMS cu rază lungă furnizate de SUA și un vehicul aerian fără pilot deasupra Crimeei. Detalii despre modul în care presupusa lovitură a fost efectuată nu au fost furnizate de Marina Ucrainei.

Mihail Razvozhayev, un oficial rus desemnat în Sevastopol, a menționat că sistemul de apărare antiaeriană a funcționat în oraș și că nu au fost înregistrate daune la infrastructura civilă.

Nava minieră Kovrovets din Marea Neagră, având la bord un echipaj format din 68 de persoane, face parte din clasa Akvamarin Proiect 266, denumită în NATO sub numele de clasa Yurka.

Această clasă, de proveniență sovietică, este specializată în detectarea minelor până la o adâncime de 150 de metri și este echipată cu două tunuri navale AK-230M de calibrul 30 mm, dotate cu un radar Lynx de înaltă rezoluție.

Conform informațiilor furnizate de site-ul Flotei Mării Negre, între anii 1963 și 1971 au fost construite 40 de nave care aparțin acestei clase.

Ministerul rus al Apărării nu a reacționat deocamdată la raportul din Kiev privind o lovitură de succes asupra navei miniere.

În urma loviturilor reușite ale Ucrainei de la distanță, armata rusă a retras aproape toate navele sale importante din porturile din Crimeea ocupată, a declarat purtătorul de cuvânt al Marinei, Dmytro Pletenchuk, în luna martie.

Anul trecut, Rusia a început să transfere Flota Mării Negre la Novorossiysk, după o serie de atacuri ucrainene devastatoare. Printre acestea s-a numărat și un atac cu rachete asupra cartierului general din Sevastopol, pe 22 septembrie.

Acum, „cele mai valoroase active au fost retrase”, conform lui Pletenchuk.

