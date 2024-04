Rusia, atacată cu rachete cu rază lungă de acțiune. SUA au trimis în secret armele în Ucraina

În premieră de la începutul războiului, Ucraina a lansat atacuri în Rusia folosind rachete cu rază lungă de acțiune, furnizate de SUA.

Oficialii americani au confirmat că Ucraina a început să folosească împotriva Rusiei rachete balistice cu rază mai lungă de acțiune. Aceste arme au fost furnizate în secret de SUA, ca parte a unui pachet anterior de sprijin furnizat la început de lună.

Potrivit BBC, acest lucru nu a fost făcut public pentru a menține „securitatea operațională" a Ucrainei.

Până în prezent, rachetele au fost folosite pentru a lovi ținte rusești în Crimeea ocupată.

Președintele Joe Biden a semnat miercuri un nou pachet de sprijin economic și militar pentru Ucraina în valoare de 61 de miliarde de dolari.

Astfel, se așteaptă ca mai multe arme americane să fie trimise în curând

După cum a confirmat și un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, rachetele care au fost deja furnizate sunt versiunea cu rază de acțiune mai lungă a ATACMS.

Pe 17 aprilie, Ucraina anunța că a distrus sau avariat lansatoare de rachete, radare și, posibil, avioane. Atacul a avut loc asupra unui aerodrom militar din Crimeea ocupată de Rusia.

Patru lansatoare pentru rachete sol-aer S-400 și un punct de control al apărării antiaeriene staționate la o bază aeriană din Djankoi s-au numărat printre echipamentele „distruse sau grav avariate”, au declarat atunci ucrainenii. Mai multe canale Telegram au anunțat atunci explozii puternice în Djankoi.

Președintele Volodimir Zelenski a mulțumit și el militarilor implicați în operațiune „pentru precizie”:

„Astăzi, forțele armate ucrainene au efectuat o lovitură precisă asupra ocupanților din Djankoi, asupra unui aerodrom”, a declarat Zelenski.

Acțiunea ucrainenilor a venit într-un moment în care Rusia a intensificat atacurile cu rachete balistice lansate din Crimeea. Peninsula a fost anexată de Moscova în 2014.

⚡️Updated information from Ukrainian Defense Intelligence on the aftermath of yesterday's strike on the military airfield in temporarily occupied Dzhankoi (Crimea):

● 4 S-400 missile systems; ● 3 radar stations; ● an air defense control center; ● Fundament-M airspace… https://t.co/iDb7O7y9xb pic.twitter.com/3kskajjh9S

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 18, 2024