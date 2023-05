Marina Scupra, cântăreața care a sfârșit tragic. Povestea ei de viață, ca un scenariu de film

Marina Scupra s-a născut în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie 1967, în București. A fost un copil minune, apărând încă de mică la diverse emisiuni pentru copii difuzate de Televiziunea Română. A urcat pe scena mai multor festivaluri județene de muzică.

A urmat cursurile Școlii populare de artă din București în perioada 1980 – 1983, unde a făcut parte din clasa profesoarei Gloria Bordea Mihalache. În 1973 își face debutul în emisiunea „Prietenii lui Așchiuță”, iar în 1981 obține mențiune în etapa republicană a Festivalul național „Cântarea României”.

După primul debut, cariera Marinei Scupra a început să înflorească. În 1983 a primit Premiul Tinereții la Festivalul Mamaia, iar un an mai târziu, în 1984, a obținut Trofeul Festivalului cu melodia „Joc de copii”, compusă de Laurențiu Profeta. După această reușită a început colaborarea cu celebrul compozitor Dan Dimitriu, cel care i-a devenit și soț. Alături de acesta a adus pe lume doi copii, Antonia-Marina, născută în 1991 și Dragoș-Dan, născut în 2000.

A vrut să devină profesoară de limba română, însă visele sale s-au schimbat

A fost îndrăgită de o țară întreagă, însă în adolescență își dorea cu totul altceva. Oana Sârbu a fost ce-a care a făcut-o să încerce la teatru, însă nu a fost cu noroc.

„La 18 ani, avem puține emoții. Acum am! Atunci eram inconștientă. Aveam tupeu, că eram puștoaică băgată în seamă de toată lumea, chiar nu aveam emoții. Eram încrezută și îmi pare rău. Toată lumea îmi spunea că am o față încrezută și nesuferită, dat nimeni nu știa că această față era o mască, pentru că încercam să-mi ascund emoțiile.

Am vrut să mă fac profesoară, să predau limba și literatura română. M-am pregătit pentru asta din liceu. În luna mai m-am întâlnit cu Oana Sârbu, care mi-a zis că dă la teatru și mi-a dat peste cap toate planurile. Și ne-am dus de mânuță la admitere la teatru. Evident, am picat. Apoi am renunțat la idee”, a declarat Marina Scupra în 2011.

În 1993 a fost angajată la Casa de Cultură a Ministerului de Interne, iar un an mai târziu a jucat în comedia „Concurs de seducție”. Din distribuție au făcut parte Horia Brenciu și Tino Furtună, de la „Holograf”. Marina Scupra a cântat în spectacolele Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” din București.

Chiar dacă era o cunoscută actriță și cântăreață, a urmat studiile Facultății de Drept a Universității „Titu Maiorescu”. În 2001 a absolvit, însă nu a profesat niciodată. A predat canto la Școala Populară de artă din Constanța, iar copiii pe care i-a avut la cursuri au câștigat numeroase premii la festivaluri.

Viața privată, cu peripeții. S-a îndrăgostit de soțul ei atunci când avea doar 15 ani

Marina Scupra a fost extrem de îndrăgită de public iar unul dintre cele mai cunoscute șlagăre ale sale este „Drumul meu” (1984), compus de cel care i-a devenit soț. Avea 20 de ani când s-a căsătorit cu celebrul compozitor, însă s-a îndrăgostit de el de când avea doar 15 ani. Atunci cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în culisele Festivalului de la Mamaia.

Dan Dumitrescu era căsătorit atunci când a cunoscut-o pe tânăra artistă, iar dragostea pentru ea a fost atât de mare încât a divorțat. Păreau să formeze unul dintre cele mai frumoase cupluri însă, atunci când era însărcinată cu primul copil, Marina Scupra l-a cunoscut pe voleibolistul Claudiu Pițigoi.

Cântăreața l-a cunoscut pe sportivul de la Steaua în 1990, însă atunci aveau drumuri separate. Totuși, după divorțul de Dan Dumitrescu, Marina Scupra s-a recăsătorit cu celebrul voleibalist, devenit antrenor. Ei s-au redescoperit în anul 2004, prin intermediul internetului și au considerat că merită să își de-a o șansă. Doi ani mai târziu, ei s-au mutat definitiv în Constanța.

Sfârșit de carieră dureros. Și-ar fi dorit să lanseze un nou album

Odată cu mutarea în Constanța, artista a început să apară din ce în ce mai rar în public, alegând să se dedice familiei. A trecut printr-o perioadă dificilă pe plan profesional, asta din cauza schimbărilor tendințelor în muzica pop, situația cu care s-au confruntat și alți artiști, printre care și Mădălina Manole. A fost printre cele mai cunoscute și apreciate voci din România, însă după 1996 a renunțat să mai fie în centrul atenției.

„Alții ne-au făcut dispăruți. Nu a fost practic o retragere, ci am preferat să cânt doar în locurile unde am fost dorită. Eu și colegii mei de generație suntem triști că ne vedem și ne auzim atât de rar. Industria muzicală românească este foarte bine organizată, foarte bine pusă la punct, dar nu pentru noi. Pentru altă generație, însă mă bucur pentru ei. Dacă s-ar găsi și pentru noi oameni să ne promoveze și să ne ajute, să ne faciliteze apariția, ar fi extraordinar”, mărturisea artista într-un interviu acordat postului de radio „Suflet Drag”.

Marina Scupra nu a vrut ca întreaga sa carieră să se termine așa. Își dorea să lanseze un nou album, însă a murit cu acest regret. Nu a mai reușit să își îndeplinească ultima dorință.

„Proiecte ar fi. Ideea ar fi să găsesc și oameni care să mă ajute să le pun în practică. Pregătesc niște piese noi, care mi-aș dori să apară pe un album nou, alături de șlagărele mele mai vechi. Pentru sufletul meu mi-aș dori să apară acest album. Eu lucrez, fac piesele, le înregistrez”, spunea îndrăgita artistă.

Marina Scupra a fost răpusă de o boală nemiloasă

Avea proiecte pe care și-ar fi dorit să le ducă la îndeplinire, însă nu a mai reușit. În aprilie 2017 a aflat că sferă de o boală cruntă. Vestea a devastat-o și a plâns zile întregi. Avea doar 49 de ani și mereu se întreba de ce ea trebuie să se confrunte cu astfel de probleme.

„Marina Scupra a aflat că suferă de boală în aprilie 2017, iar vestea a devastat-o pur și simplu! Artista a plâns zile întregi și, cu greu, a acceptat tot ceea ce se întâmplă! Se întreba de ce tocmai ea să aibă asemenea probleme, în condițiile în care avea doar 49 de ani și mai avea multe de spus în industria muzicală”, au spus apropiați ai regretatei artiste.

Fiind o fire luptătoare, în cele din urmă a acceptat că suferă de o formă de cancer cu o evoluție galopantă. A realizat că în loc să plângă este mai bine să lupte cu boala. A fost operată și a primit tratament, sperând că medicii îi vor spune că a fost vindecată. Din păcate, a pierdut lupta cu boala. Marina Scupra a murit pe 30 iulie 2017, la aproximativ două luni de la aflarea diagnosticului.

„Marina era o fire puternică, nu renunța ușor la luptă! De aceea, a încercat tot ce a ținut de ea pentru a se vindeca. Din păcate, cu trecerea timpului, maladia i-a invadat organismul și i-a afectat și fizicul. Cum era și normal, artista a slăbit și a devenit din ce în ce mai plăpândă. De aceea, în ultima perioadă, ea a avut o rugăminte. I-a spus soțului că nu vrea să o vadă nimeni în starea aceea. Nu a mai dorit să o viziteze apropiații deloc. La spital a fost mai mereu doar soțul ei”, au povestit surse din anturajul ei, potrivit comentator.ro.