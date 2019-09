Înființarea unei coaliţii de firme numită We Mean Business care a fost creată în luna iunie, a adus după sine un apel la acţiune din partea liderilor ONU, companiilor şi societăţii civile, a informat că zeci de companii s-au alăturat iniţiativei în ultimele două luni.

„Acum avem nevoie de mai multe companii care să se alăture mişcării, trimiţând un semnal clar că pieţele se schimbă”, a declarat secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, într-o declaraţie publicată înainte summitul ONU care va avea loc luni.

We Mean Business a precizat că în prezent 87 de companii s-au alăturat iniţiativei, acestea având o capitalizare de piaţă cumulată de peste 2.300 de miliarde de dolari.

Unele companii din coaliţie au convenit să îşi reducă emisiile de carbon la zero până în 2050, printre acestea fiind producătorul elveţian de alimente Nestle, compania franceză de materiale de construcţii Saint-Gobain şi producătorul francez de cosmetice L’Oreal. Totuși există șio serie de mari companii care nu şi-au asumat acest obiectiv. We Mean Business precizează că printre aceste companii se afla grupul finlandez de telecomunicaţii Nokia, grupul francez de alimente Danone şi producătorul britanic de medicamente AstraZeneca.

Te-ar putea interesa și: