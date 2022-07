Mariana Rarinca, dezvăluiri despre cum a fost hărțuită de DNA pentru „liniștea fostei șefe ICCJ Livia Stanciu”

Mariana Rarinca a declarat în emisiunea realizată de Marius Tucă că „nu avem nicio șansă în fața justiției, în fața sistemului. Dacă sistemul nu vrea să-ți dea o șansă, nu ai. Când îți dai seama cum arată sistemul, te lipsești de luptă”.

Întrebată dacă mai are ceva de făcut în cauza sa, Mariana Rarinca a răspuns: „Acum am făcut o plângere împotriva lui Bogdan Tudoran, judecătorul care a fost alături de Dorel Matei. Nu știu cum se va rezolva. Abia am făcut-o, că anul ăsta am aflat și eu de faptul că era inapt ca judecător. Să văd ce spune Parchetul General”.

Mariana Rarinca, despre modul cum a reuşit să scape de închisoare

Mariana Rarinca a mai povestit că odată ajunsă la Târgșor i-a surâs norocul deoarece a cunoscut-o pe fosta procuroare PICCJ Angela Nicolae, care avea numărul de telefon al jurnalistului Răzvan Savaliuc.

Mai exact, Mariana Rarinca a relatat cum, în timp ce era arestată preventiv și ținută în Penitenciarul Târgșor (amintim că a stat 191 de zile după gratii), a cunoscut-o pe fosta procuroare PICCJ Angela Nicolae, condamnată definitiv în 2015 pentru liniștea Procurorului General Laura Kovesi.

Angela Nicolae a pus-o pe Mariana Rărîncă în legătură cu senior editorul Luju, Răzvan Savaliuc, care a mediatizat cazul, iar datorită acestei mediatizări Rarinca a fost condamnată cu suspendare (la 3 ani de închisoare), nu cu executare, așa cum solicită Direcția Națională Anticorupție.

Rarinca: „Da, presa m-a ajutat foarte mult. Au fost persoane care m-au ajutat foarte mult”

„Norocul meu a fost că la Târgșor am cunoscut-o pe Angela Nicolae. Angela Nicolae îl avea pe Răzvan Savaliuc în lista de telefoane. A vorbit cu el, mi-a dat mie numărul de telefon, eu i l-am dat soțului, soțul a luat legătura cu Răzvan Savaliuc și atunci am făcut public cazul. Mi-a venit la dosar, l-a văzut, l-a făcut public.

Deci sunt câțiva oameni în viața mea pe care n-am cum să-i uit și nici n-am cum să-i răsplătesc. M-aș simți foarte bine dacă aș avea cum să-i răsplătesc. Și de aici a pornit mediatizarea cazului – de la Răzvan Savaliuc”, a mai spus Mariana Rarinca, potrivit luju.ro.