Mariana Ghena este bună de plată! Judecătorul care a comis eroarea judiciară, este Mariana Ghena, membru de drept al Consiliului Superior al Magistarturii. Ea a dispus arestarea avocatei Rodica Constantinovici și a unei alte femei, Crinuța Dumitrean, însărcinată în luna a 8-a. Ulterior, după câteva zile, un complet de apel de la ICCJ a decis eliberarea celor două, judecătorii fiind de părere că Mariana Ghena a greșit.

Avocata Constantinovici a dat în judecată Statul Român și a solicitat daune pentru arestarea nelegală. Curtea de Apel București iar mai apoi Inalta Curte de Casație și Justiție au decis că judecătoarea Ghena a greșit. Drept urmare, Statul Român a fost condamnat să îi plătească avocatei Rodica Constantinovici, suma de 50.000 de lei. Arestarea celor două femei s-a dispus în dosarul restituirilor.

Culmea este faptul că în acest dosar, după ce DNA a cerut arestarea celor două inculpate, a dispus în cele din urmă clasarea infracțiunilor.

Cele două femei au stat arestate câteva zile și asta pentru că un complet de apel de la ICCJ a dispus eliberarea acestora. Acest complet, compus din judecătorii Valentin Șelaru și Francisca Vasile, a stabilit că Mariana Ghena a greșit.

Mandatul de arestare a fost anulat. Mariana Ghena este bună de plată!

Decizia ICCJ prin care s-a respins apelurile făcute de DNA, Ministerul de Finanțe, cu privire la plata celor 50.000 de lei, este foarte clară. Magistratul a greșit când a dispus arestarea celor două inculpate, fără a exista indicii că acestea au comis infracțiunile.

”Caracterul nelegal al luarii masurii arestarii preventive rezida explicit din insasi solutia dispusa, atata vreme cat, in urma exercitarii controlului de legalitatea impotriva incheierii prin care masura respectiva fusese luata, instanta penala a admis contestatia formulata”, se arată în decizia ICCJ.

Mai mult, decizia de arestare a fost anulată de completul de apel. Acest lucru are autoritate de lucru judecat. Cu alte cuvinte, dacă completul de apel a stabilit că măsura arestării este nelegală, nicio altă instanță nu poate dispune altfel.

”Cu toate acestea, completul de judecata apreciaza ca circumstantele reale si contributiile infractionale astfel cum sunt in prezent conturate, nu justifica insa luarea masurii arestarii preventive. In mod real datele continute de probatoriile administrate pana in prezent nu dovedesc supraevaluarea cu intentie a imobilului si limita certa a acestei supraevaluari”, se arată în decizia ICCJ, citată de luju.ro.

Acuzațiile DNA împotriva celor două femei se refereau la o pretinsă infracțiune prin care un imobil a fost supraevaluat. În realitate, acest lucru nu a existat iar cei de la DNA au recunoscut asta prin decizia de clasare.

Mariana Ghena și-a cerut iertare

Judecătoarea Ghena, care este și membru CSM, s-a referit la această eroare judiciare într-o ședință publică a acestui for. Magistratul și-a cerut scuze, spunând că a greșit.

”Mi-e greu sa va exprim ce simt eu in conditiile in care am fost investita cu o propunere de arestare preventivă. Am dat tot ceea ce a fost mai bun din competenta, din straduinta mea de magistrat. Astfel încat sa dau o solutie legala, pentru ca mai apoi, circumstantial sau nu, concluzia sa fie alta”, spunea la acel moment Ghena.