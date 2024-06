Monden Marian Olteanu, la un pas de moarte. Actorul din serialul „Clanul” a trecut prin clipe grele







Marian Olteanu a devenit cunoscut întregii țări odată cu rolul lui David, personaj pe care l-a interpretat în celebra producție de la Pro TV, „Clanul”. Odată cu terminarea acestui proiect, tânărul are planuri mari de viitor, însă un incident avut pe scena teatrului l-a adus la un pas de o mare tragedie.

Despărțire de casă a fost cea mai grea

Originar din Vaslui, Marian Olteanu a mărturisit că cea mai grea etapă din viață până în prezent a fost despărțirea de casă. Actorul în vârstă de 32 de ani a povestit că a avut nevoie de doi ani pentru a se acomoda cu viața agitată din Capitală.

„A fost greu și mi-au trebuit doi ani ca să mă obișnuiesc cu Bucureștiul. Totul era diferit, liniștea de acasă nu exista aici, poate doar noaptea sau într-un loc mai retras. Eu m-am convins să rămân, știam că asta vreau să fac. Venisem să învăț și să rămân aici”, a declarat Marian Olteanu pentru publicația Fanatik.

Odată cu mutarea aici, mai spune el, și-a pierdut din naivitate, însă și-a descoperit pasiunea vieții sale: cascadoriile în filme.

„Îmi fac singur cascadoriile pe care am voie să le fac. Dacă sunt prea grele n-am voie. M-am accidentat la tibie odată, dintr-o chestie banală, pe niște trepte, împușcam pe cineva. Îmi fac o parte din cascadorii singur, dar nu îmi risc viața (....) Sunt, cumva, mai puternic, mai experimentat pe partea profesională, știu multe despre televiziune, mi-am pierdut naivitatea de la început”, a mai spus el pentru sursa citată.

Marian Olteanu era să cadă, în gol, 7 metri

Un alt moment relatat de actor în cadrul interviului a fost un incident care i-a pus viața în pericol, chiar pe scena teatrului:

„Țin minte cum am căzut cu decorul, de la 3 metri jumătate, chiar în timpul spectacolului. Acum doi ani se întâmpla. Arătam de parcă aș fi fost la aruncarea cu prăjina. Trebuia să alerg pe decor și, ajuns la final, lumina se stingea și eu sugeram că m-am aruncat de la balcon.

Când am ajuns la finalul decorului am alunecat și m-am dus în față. Mă țineam de el, simțeam cu ies cuiele, era o beznă totală și m-am trezit că nu mai aveam nimic sub picioare. Am început să plutesc, am crezut că am murit.

Repet, publicul era în sală, chiar în timpul spectacolului. Noroc că era trasă cortina de fier a teatrului, că mă duceam în hău, unde sunt depozitate decorurile. Mai erau vreo 3 metri până jos”, a mai spus actorul.

Ce se întâmplă în viața personală

Marian Olteanu este singur și nu are încă prea curând gânduri de însurătoare. Despre viața de familie spune că atunci „Când o veni momentul vreau o familie, dar nu vreau s-o fac degeaba”. Însă știe sigur ce calități ar vrea să aibă partenera sa: „Să aibă umor, să știe să tacă și, când te minte, să te mintă frumos”.

Cu toate că încă își dorește să copilărească, Marian Olteanu susține că vârsta pe care o are îl sperie:

„Nu știu, pe mine mă sperie vârsta asta, mă simt deja bărbat. Nu aș vrea să mai copilăresc, dar mă uit în jur și nu prea am cum. Să ai tu încredere în femei și ele în bărbați (râde, n.red.). Nu este vorba de copilăreală, ci de un sistem de valori care se întâmplă, global și la toate nivelurile. În lume, oamenii de 35, 40 de ani încă nu s-au căsătorit”, a mai spus actorul pentru Fanatik.