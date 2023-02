Marian Olaianos reacționează în scandalul de la TVR. Ce materiale compromițătoare deține Nadine Vlădescu

Comentatorul Marian Olaianos susține că este victima unor abuzuri din partea conducerii TVR care dorește să-l concedieze. El este este cercetat disciplinar după acuzațiile formulate împotriva sa, la începutul lunii septembrie. Nadine Vlădescu, jurnalistă în cadrul Secției Cultural, cu care comentatorul a avut o relație amoroasă, a susținut că a fost agresată de acesta. La rândul lui, Olaianos a reclamat că a fost hărțuit sexual.

După incident, femeia a depus o plângere la conducerea TVR, care a deschis o anchetă internă, iar în aceste zile se trag concluziile. Dan Turturică, președintele TVR, a primit raportul final, iar cei trei membri ai comisiei de cercetare i-au recomandat să-i desfacă contractul de muncă lui Olaianos.

„Din informațiile pe care le dețin, se pare că această atitudine vădit ostilă și abuzivă la adresa subsemnatului, în scopul concedierii mele nelegale, este determinată de o serie de presiuni exercitate prin șantaj de doamna Nadine Vlădescu, aceasta deținând o serie de informații și materiale compromițătoare în privința anumitor persoane din cadrul conducerii TVR”, a afirmat comentatorul sportiv.

Într-un proces deschis în instanță împotriva TVR-ului, Marian Olaianos solicită despăgubiri în valoare de 1.000.000 de lei, adică aproximativ 200.000 de euro!

Comentatorul vrea să meargă în justiție

Marian Olaianos a declarat că se va adresa instanței de judecată în cazul în care va fi concediat de conducerea TVR. El a precizat că a făcut o plângere și împotriva a doi membri din comisia care l-a cercetat, dar și a președintelui TVR, Dan Turturică

„Îmi voi căuta dreptatea în instanță (dacă va fi concediat – n. red.). Nu am fost înștiințat că există vreo plângere împotriva mea. Domnișoara, la o zi după incident, a fost la muncă. (…) Nu a fost o judecată dreaptă. Eu am venit cu martori, care au fost audiați în absența mea și a avocaților mei. Doamnei Amalia Vasile, șefa departamentului juridic, i-am făcut reclamație pentru că nu a dat niciun răspuns la plângerea mea împotriva domnișoarei Vlădescu. Trebuia să-mi spună dacă va începe anchetarea sau nu. Și dacă nu începe, de ce nu începe”, a explicat comentatorul sportiv.

Mai mult el acuză pe Silviu Gologan. un alt membru al comisiei de anchetă că ar fi încercat să influențeze martorii.

„E abuz în serviciu. Pe 9 decembrie a fost audiat un domn care se ocupă cu arhivarea imaginilor de pe camerele de supraveghere și a spus «Nu vreți să vedeți toate înregistrările?». Avocații mei au fost de acord, dar domnul Gologan a spus «De ce vă băgați unde nu vă fierbe oala?». Abia după insistențele noastre au fost vizionate. Pe imagini se vede că nu am lovit-o!”, a explicat Marian Olaianos.

Comentatorul sportiv prezintă propria variantă a incidentului

Marian Olaianos a explicat incidentul în care a fost implicat împreună cu Nadine Vlădescu, subliniind de mai multe ori că nu a lovit-o. El a recunoscut că a acționat la nervi, dar susține că tânăra îl hărțuia și nu accepta să-l lase în pace.

„Regret ieșirea nervoasă. Dar nu am lovit-o! Mă hărțuia și am martori că am trimis colegii să cheme jandarmul din fața TVR, dar nu a dorit să-și părăsească postul. Am prezentat tot felul de probe. Chiar sunt de acord ca membrii Comisei să facă publice imaginile de pe camerele de supraveghere. În procesul verbal al audierilor, membrii Comisiei au notat că «Marian Olaianos, în autoapărare, o apucă o secundă de reverul hainei». Nu am lovit-o”, a precizat angajatul TVR.

El a spus că nu a sesizat conducerea TVR în legătură cu asalturile la care era supus de fosta iubită, dar susține că toți colegii săi erau la curent cu situația.

„Nu. Există preconcepția asta tâmpită «Ești bărbat. Nu te descurci?». Dar colegii știau despre tot. Le-am și zis: «Nu știu ce să fac, cum să scap». Dar trebuia să sun la 112. Acum i-am făcut domnișoarei plângere penală pentru hărțuire, avocații m-au sfătuit să urmez calea legală”, a subliniat comentatorul sportiv pentru GSP.