Mariah Carey a întâmpinat probleme în timpul unui concert. Rochia artistei s-a rupt în timp ce se afla pe scenă

Mariah Carey a avut parte de un concert presărat cu evenimente neplăcute. Cântăreței i s-a rupt rochia în timp ce cânta. Salvarea îndrăgitei artiste a venit din partea stiliștilor săi care au intervenit rapid și au evitat un mare eșec vestimentar. Într-o ipostază haioasă a apărut și Rudy Giuliani. Fostul avocat al lui Donald Trump a purtat două ceasuri pe aceeași mână.

Stiliștii artistei au făcut o improvizație de moment, dar necesară pentru Mariah Carey în timp ce se afla pe scenă. Problema a fost cauzată de una dintre bretelele rochiei de 800 de dolari pe care cântăreața o purta. Membrii staff-ului său i-au sărit imediat în ajutor. Mai mult decât atât, în timp ce stiliștii se chinuiau să îi repare ținuta, Mariah improviza versuri.

Maria Carey a trebuit să recurgă la o soluție de moment pe scenă

Mariah Carey a declarat după eveniment că a „A trebuit să inventez un cântec. A fost ceva spontan”. Nu este pentru prima dată când artistei i se întâmplă acest lucru. Carey a pățit acest lucru, de cele mai multe ori, atunci când purta rochii atât de strâmte încât abia dacă se putea mișca. În plus, a rămas în istorie momentul în care spatele rochiei i s-a rupt în timp ce susținea un concert în Central Park. Mariah Carey este supranumită „Regina Crăciunului” datorită melodiei sale „All I want for Christmas is you”. Totuși, ea a declarat de curând că ea nu s-a numit niciodată așa și că nu vrea să primească această titulatură.

Cu toate acestea, mai ciudate decât atât au fost eșecurile vestimentare ale lui Rudy Giuliani. Fost primar al New York-ului și avocat al lui Donald Trump, Giuliani a ajuns ținta ironiilor, după ce zilele trecute a fost surprins purtând două ceasuri. Unii internauți au glumit spunând că poate bărbatul a vrut să le transmită cunoscuților că, de Crăciun, își dorește altceva decât un ceas, informează CNN.