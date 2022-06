Mariah Carey, acuzată că a plagiat „All I Want for Christmas Is You”, una dintre cele mai ascultate melodii din toate timpurile. Video

Lansată în 1994, „All I Want for Christmas Is You” este una dintre cele mai ascultate melodii din toate timpurile. Dup 28 de ani, a izbucnit un imens scandal care o are în centru pe Mariah Carey, cea care interpretează melodia.

Andy Stone susţine că a co-scris şi înregistrat o baladă cu acelaşi nume în 1989, pentru grupul american Vince Vance & the Valiants. El nu ar fi dat niciodată nimănui permisiunea să-l folosească, potrivit textului unui proces intentat vineri în Louisiana. Stone cere despăgubiri de 20 de milioane de dolari de la cântăreaţa care a lansat piesa în 1994.

El îi acuză pe cântăreaţă şi pe Walter Afanasieff, care a co-scris piesa de Crăciun, că s-au „angajat cu bună ştiinţă, voluntar şi intenţionat într-un demers care vizează încălcarea” drepturilor de autor.

All I Want for Christmas Is You al lui Vince Vance & the Valiants are cu siguranţă acelaşi titlu ca şi cântecul lui Mariah Carrey. Textul şi muzica, pe de altă parte, sunt complet diferite.

„All I Want for Christmas Is You” s-a vândut în 16 milioane de copii

Cel mai cunoscut hit al lui Mariah Carrey, All I Want for Christmas Is You este, de asemenea, una dintre cele mai ascultate melodii din toate timpurile. A dominat vânzările în peste douăzeci de ţări şi este distribuit pe scară largă la sfârşitul fiecărui an. Hitul s-a vândut în 16 milioane de copii şi i-ar fi adus artistei aproximativ 60 de milioane de dolari în trei decenii.

Potrivit plângerii lui Andy Stone, Mariah Carrey şi Walter Afanasieff au încercat să „exploateze popularitatea şi stilul unic” al cântecului său, creând astfel „confuzie”. Dosarul tribunalului din Louisiana spune că avocaţii reclamantului au contactat-o ​​pe Mariah Carey şi co-autorul ei anul trecut, dar „nu au putut ajunge la un acord”.

În total, aproximativ 177 de cântece care poartă titlul All I Want for Christmas Is You sunt înregistrate pe site-ul web al Oficiului pentru Drepturile de Autor din Statele Unite.