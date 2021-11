Piesa ”All I want for Christmas” a fost interzisă! Care este motivul pentru care restaurantele nu vor mai pune această melodie

Mariah Carey este una din cele mai ascultate artiste de sărbători. Aceasta a scos mai multe hituri de Crăciun :”All I want for Christmas”, ”O, Holy Night”.Cântăreață a ținut să precizeze că urmează Mariah Season, iar piesa ascultată an de an se întoarce cu noi surprize. Aceasta s-a filmat în timp ce distruge Halloweenul și deschide sezonul colindelor.

Artista urmează să scoată noi albume cu melodii de Crăciun și să reamintească oamenilor magia pe care piesa ”All I want for Christmas” a adus-o.

Faimoasa melodie, interzisă în restaurante

Patroana unui restaurant din Texas a interzis total melodia lui Carey în locația ei! Șefa barului a lipit un mesaj pe tonomatul muzical și și-a justificat cât se poate de sincer alegerea.

”Nu o urăsc pe Mariah Carey şi nu urăsc Crăciunul. În momentul în care auzeam primele acorduri, alergam spre telecomandă şi apăsam imediat buton ca să sărim peste această piesă”, a declarat aceasta, potrivit zutv.ro

Mariah Carey, spectacol la vaccinare

Mariah Carey a fost filmată în timp ce se vaccina cu prima doză. Artista a declarat că a avut multe emoții și că nu a putut să se oprească din vorbit și din cântat. Aceasta a atins o notă inalt ăchiar în momentul în care medicul a imunizat-o.

„Ei îmi povestesc despre vaccin, iar eu sunt aici, entuziasmată și puțin anxioasă în legătură cu injecția. Masca asta îi distrage puțin, dar mă știți pe mine, vorbesc mult și nu mă pot opri.

Acum încerc să mă calmez, sunt puțin stresată că urmează să primesc prima doză de vaccin. Iată că am ajuns aici…totul a început de la acea primă postare în care mă spălam pe mâini împreună cu Roc și Roe, în New York, încerând să-i încurajăm pe oameni să aibă grijă de ei. Încă ducem această luptă împreună. Uite cine e alături de noi, spiritual vorbind (camera se îndreaptă spre un tricou cu Prince).

OK, hai să facem asta. Sper să edităm clipul ăsta, pentru că e mai mult despre mine vorbind peste alte persoane, dar cred că ne-am obișnuit cu toții cu chestia asta”, spune Mariah în clip.