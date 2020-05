Din câte se pare, „Masha” nu este agreată de toți rușii. Fosta mare tenismenă a stârnit un val de critici la adresa sa, după ce a refuzat să-i dea un autograf unui fan, la academia de tenis a tatălui lui Evgheni Kafenikov.

Rusul Evgheni Kafelnikov, fost lider ATP în 1999 și câștigător a două turnee de Mare Șlem (Australian Open, în 1996, și Roland Garros, în 1999), a pus-o la zid pe Sharapova pe care nu o consideră rusoaică.

„Sharapova este, fără îndoială, americancă! Mai aveți vreun dubiu? Mă adresez tuturor rușilor. Mai are cineva vreun dubiu? Are cineva vreun dubiu că nu am dreptate? Toată viața ei este în America. A fost acolo încă de când avea cinci ani. Eu n-am vorbit în viața mea cu ea, n-am avut nicio relație. Toate discuțiile au fost prin agentul său.

Nu am avut o relaţie cu Sharapova. N-am numărul ei de telefon, n-am avut niciun contact. O singură dată am căutat-o prin intermediul Elenei Vesnina, să mă ajute cu un autograf pentru şcoala de tenis a tatălui meu, care a ajutat-o când încă era la Soci. Masha a refuzat”, a tunat Kafelnikov.

Mai mult, Maria Sharapova s-a retras oficial din tenis în acest an, acumulând în toată cariera sa o avere 350 de milioane de dolari, conform Forbes. „Masha” a bifat 36 de titluri WTA și a câștigat cinci turnee de Grand Slam.