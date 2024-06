Maria Dragomiroiu a vorbit despre retragere. Supărarea artistei

După o carieră impresionantă ce se întinde pe parcursul a 40 de ani, Maria Dragomiroiu a decis să împărtășească detalii cu privire la pensia sa, într-o declarație sinceră ce i-a surprins mulți. Pe lângă aceste detalii, artista a vorbit și despre cum a făcut primii bani în copilărie.

Maria Dragomiroiu a trăit o viață deosebită. De la o copilărie marcată de sărăcie lucie, la statutul de artist consacrat și iubit de publicul de azi, parcursul său a fost înnobilat de clipe, momente, istorii și experiențe care au definit persoana pe care o cunoaștem astăzi. Maria Dragomiroiu a acceptat invitația jurnalistului Adrian Artene să împărtășească povestea ei de viață fără artificii, romantism exagerat sau percepții distorsionate.

Maria Dragomiroiu și-a descoperit dragostea pentru muzică încă din copilărie. La o vârstă fragedă, a decis să părăsească comuna natală pentru a se stabili în București, unde a urmat cursurile Liceului „I. L. Caragiale”. În timpul anilor de liceu, a participat la concursul „Floarea din grădină”, însă juriul a ezitat să-i acorde trofeul, deoarece vocea sa era asemănătoare cu cea a Mariei Tănase. Primul album al artistei, „Floricică de pe coastă”, lansat în 1983, a devenit rapid un succes de proporții, fiind vândut în peste un milion de exemplare.

Cântăreața de muzică populară și-a început cariera în muzică printr-o întâlnire providențială cu un acordeon pe care l-a achiziționat cu banii obținuți din vânzarea țuicii produse de tatăl său.

„Tăticul meu mi-a cumpărat, că mi-am dorit foarte mult, un acordeon cu 12 bași. Am văzut că un coleg de-al meu mai înstărit avea acordeon și nu l-am lăsat pe tăticu până nu mi-a luat. Și cum mi l-a luat? Tot prin munca mea… pentru că să faci rost de 1.200 de lei, salariu unui om de la oraș, trebuia să muncești, să vinzi… țuică, băuturi. Eu am muncit o vară întreagă și tăticul meu făcea cea mai bună țuică de prune și mă duceam cu ea la piațetă unde mergeam să o vând. Și așa am făcut bani și pentru acordeon, dar și să ne acoperim casa noastră. Asta însemna fericire pentru un copil de la țară', a spus artista în podcastul „Altceva cu Adrian Artene'.