Maria Băsescu, suma ridicolă pe care o primește lunar de la stat. Soția fostului președinte Băsescu, încasează de la stat o sumă foarte mică. Motivul este că nu a cotizat prea mulți ani la sistemul public de pensii. Maria Băsescu a ales să se ocupe de creşterea celor două fiice, în timp Traian Băsecu era căpitan de navă.

Maria Băsescu, suma ridicolă pe care o primește lunar de la stat

Fosta Primă Doamnă a României are un venit lunar de zece ori mai mic decât al fostului președinte al României. Maria Băsescu încasează o pensie extrem de mică din partea statului. Practic este aceeași situație cu care, din păcate, se confruntă foarte mulți pensionari.

Maria Băsescu a fost o persoană foarte discretă alegând să stea în umbra soțului ei, mai ales după ce a intrat în politică. Puțini știu că soția președintelui a avut o meserie în tinerețe. Ea a activat în domeniul turismului înainte de a le avea pe Ioana și pe Elena. Dar a fost nevoită să renunțe la tot după ce a devenit mamă.

Sursa foto: Arhiva EVZ

Soția fostului președinte ar primi, lunar, „doar 700 de lei pe lună, ceea ce înseamnă 1.350 de euro pe an. Traian Băsescu are o pensie de 10 ori mai mare, în urma activității din politică. Fostul președinte încasează sub formă de pensie circa 13.000 de euro anual”.

Băsescu: Maria e mulțumită oricum, atât timp cât suntem împreună

Reamintim că familia Băsescu a locuit într-o vilă de protocol de la RAAPPS, cei doi fiind obligați să părăsească după ce instanța supremă a stabilit faptul că fostul președinte a fost colaborator al fostei Securității. Fostul șef de stat și soția lui s-au orientat către un apartament din zona de nord a Capitalei. Au cumpărat o locuință într-un bloc nou și au amenajat-o pentru a se muta acolo.