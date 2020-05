Fiica Clejanilor și-a cerut scuze public și a spus că nu a consumat droguri, ba dimpotrivă, ea este împotriva consumului de substanțe interzise, de orice fel.

Reamintim că, duminica trecută polițiștii i-au făcut testul să vadă dacă a consumat droguri la volan, iar acesta a ieșit pozitiv. Cu toate acestea, Margherita susține că nu a consumat și nu consumă sub nicio formă droguri.

„Eu nu consum droguri, sunt împotriva drogurilor. Eu sunt contra droguri. Nu pot să-mi dau cu părerea despre asta pentru că nu sunt în măsură, voi lăsa organele abilitate să vorbească. (…) Îmi pare rău că tot acest scandal. Nu aș vrea să vorbesc despre acest lucru acum, vor vorbi organele de poliție. Nu este normal să se spună că am consumat heroină, vă rog frumos să remediați această poveste. Eu las legea să-și facă treaba”, a declarat Margherita.

Margherita de la Clejani a avut o reacție necontrolată joi față de jurnaliști care au incercat să-i pună niște întrebări despre această situație, fapt pentru care, acum, aceasta a ținut să își ceară scuze public pentru comportamentul ei inadecvat.

„Vreau să-mi cer scuze jurnaliștilor, reporterilor și paparazzilor cu care am avut un conflic. Nu trec printr-o situație tocmai bună. Îmi pare rău de mama, de tatăl și de fratele meu. Cu toții greșim. Nu aveți de ce să mă condamnați, vreau să îmi cer scuze că am vorbit urât. Eram în iarbă și plângeam. (…) A fost un mic accident, nu am dat în cap la nimeni”, a mai adăugat Margherita, potrivit cancan.ro