Marea rivală a Andreei Esca a renunțat la televiziune. Și-a refăcut viața și face bani frumoși

Prezentatoarea TV a fost una dintre vedetele de impact ale anilor 90 și începutul anilor 2000, formând un cuplu imbatabil alături de Radu Coșarcă, la pupitrul știrilor Antena 1, care i-a fost și partener de viață o perioadă de timp.

Mona Nicolici nu mai agreează presa actuală

Mona Nicolici a făcut o carieră remarcabilă în televiziune, consacrându-se ca prezentatoare de știri la Antena 1. De două decenii însă, nu a mai apărut pe sticlă. Mai mult, declară că nu se mai regăsește în știrile și emisiunile de la noi. Consideră că presa de astăzi are un singur scop, audiența.

Totuși, Mona Nicolici admite că aeste fan al emisiunii România, te iubesc. Apreciază jurnalismul de investigație, pe care îl consideră unul dintre puținele tipuri care încă mai sunt abordate serios în România.

„Mai mă uit la ”România, te iubesc!”, e un mod acolo de a diseca lucrurile rele, care, da, există în România. Însă e investigația care te ajută însă să înțelegi cum funcționează lucrurile și dacă se pot schimba. Și rămâi cu altă energie, mai speri că există în România presa de calitate, care duce lucrurile până la sfârșit, care face ceva în beneficiul publicului si care generează o reacție din partea autorităților. Ca în cazul celor de la ”Recorder”, pe care-i urmăresc și îi admir pentru curajul și profesionalismul lor. În acest jurnalism cred”, a declarat Mona, potrivit Playtech.

Are propria emisiune la Europa Fm

Chestionată dacă ar mai reveni în televiziune, aceasta nu refuză idea, însă nu are încredere în ceea ce se promovează acum pe micile ecrane. Totuși a ales să revină la marea ei dragoste, jurnalismul. De peste doi ani, are propria emisiune la Europa FM, a cărei audiență crește constant.

”Iată că publicul emisiunii ”Misiunea Verde” crește, de la an la an și am devenit „piesa de rezistență”. Aș prefera să pot arăta în România exemple de oameni responsabili, care fac proiecte pe termen lung, care sunt inovativi, care prețuiesc natura”, a mai spus vedeta de televiziune.

Și-a refăcut viața alături de Chef Cezar Munteanu

Mona Nicolici are și o viață sentimentală spectaculoasă. După divorțul în mare secret de Radu Coșarcă, nu mai credea că norocul îi va surâde din nou. Totuși, Mona s-a recăsătorit cu Chef Cezar Munteanu, despre care recunoaște că o face fericită. Cei doi sunt un cuplu atât acasă, dar și pe plan profesional, căci dețin o afacere. Mai precis, au un restaurant în Capitală, care merge foarte bine și care le-a consolidat relația.

„A acceptat să fiu singurul critic al lui și primește cu deschidere „recomandările mele. Pentru că, spune el, mă pricep și avem aceleași gusturi. Ne place mult să facem lucrurile împreună. Orice. Dar atunci când gătim, accept că sunt ucenicul și îi dau Cezarului ce-i al Cezarului.

Iar când vrea să intre singur în bucătărie, e un spectacol total: cântă de se aude din vecini, pregătește trei-patru feluri de mâncare în același timp, cu o bucurie și o siguranță care te avertizează că e mai bine să stai deoparte, să privești și apoi să-i întorci bucuria, cu recunoștință”, explică Mona Nicolici.