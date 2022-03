Marea Britanie i-a înghețat averea lui Roman Abramovici. Ce alți oligarhi mai sunt pe lista neagră

Marea Britanie a anunțat joi, 10 martie, că a decis înghețarea averilor pentru șapte oameni de afaceri din Rusia. Printre aceștia se numără Roman Abramovici, Igor Sechin, Oleg Deripaska și Dmitri Lebedev. Premierul Boris Johnson a spus că țara sa nu va permite să existe paradisuri fiscale pentru cei care susțin invazia Rusiei în Ucraina.

„Sancțiunile de astăzi sunt cel mai recent pas în sprijinul de neclintit al Regatului Unit pentru poporul ucrainean. Vom fi nemiloși în urmărirea celor care permit uciderea civililor, distrugerea spitalelor și ocuparea ilegală a aliaților suverani“, a declarat Borin Johnson.

Magnatul rus Roman Abramovici (55 ani) este considerat a fi un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, deși a negat în repetate rânduri acest lucru. Averea sa este estimată la 9,4 miliarde de lire sterline. Decizia guvernului britanic vine după ce Abramovici a anunțat în urmă cu o săptămână că vinde clubul de fotbal Chelsea Londra.

Anunțul de vânzare postat pe site-ul clubului

Anul de vânzare a fost făcut public prin intermediul unui comunicat pe site-ul oficial al clubului de fotbal. Roman Abramovici a precizat că vânzarea nu se va face la urgență, ci va urma procedurile normale în astfel de cazuri.

„Așa cum am mai declarat, am luat întotdeauna decizii având în vedere interesul superior al clubului. Prin urmare, în situația actuală, am luat decizia de a vinde clubul, deoarece cred că acest lucru este în interesul clubului, al fanilor, al angajaților, precum și al sponsorilor și partenerilor clubului. Vânzarea clubului nu va fi făcută pe repede înainte, ci va urma un proces corespunzător”, se arată în comunicatul semnat de Roman Abramovici.

Regretul lui Abramovici

Oligarhul rus a ținut să sublinieze că a luat această decizie de a vinde, foarte greu. „Mă doare să mă despart de club în acest mod. Cu toate acestea, cred că acest lucru este în interesul clubului. Sper că voi putea vizita Stamford Bridge pentru ultima dată pentru a-mi lua rămas bun. A fost un privilegiu să fac parte din Chelsea FC și sunt mândru de toate realizările noastre comune. Chelsea Football Club și suporterii săi vor fi mereu în inima mea”, a mai spus oligarhul rus.