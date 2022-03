Boris Johnson garantează că Vladimir Putin va plăti pentru crimele comise. Primele imagini de după explozia de la maternitatea din Mariupol

Miercuri ar fi trebuit ca în Mariupol să fie oprite atacurile, pentru ca civilii să poată părăsi orașul. Acest lucru nu s-a întâmplat, forțele ruse continuând să lanseze bombardamente. Maternitatea din oraș a fost ținta unui bombardament, iar clădirea a fost distrusă aproape în întregime. Momentan nu au fost făcute declarații oficiale cu privire la victime.

Boris Johnson, premierul britanic, condamnă dur aceste atacuri asupra Ucrainei și susține că Vladimir Putin, cel care a comandat tot acest dezastru, va răspunde pentru toate acțiunile sale.

„Există puține lucruri mai depravate decât să ataci persoanele vulnerabile și lipsite de apărare.

Regatul Unit analizează posibilitatea de a oferi mai mult sprijin Ucrainei pentru a se apăra împotriva atacurilor aeriene și îl vom trage la răspundere pe Putin pentru crimele sale teribile”, a scris premierul britanic pe pagina personală de Twitter.

