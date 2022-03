Volodimir Zelenski a uimit toată Planeta! Preşedintele Ucrainei, discurs emoţionant în Parlamentul Marii Britanii. Ce s-a întâmplat la final

Volodimir Zeleski a povestit, pe scurt, modul în care au decurs cele 13 zile de război din Ucraina. La finalul discursului, toți cei prezenți în Parlamentul Marii Britanii s-au ridicat în picioare și au aplaudat curajul de care ucrainenii au dat dovadă. Președintele ucrainean a vorbit și despre victimele acestui conflict, punând accentul pe copiii nevinovați care și-au pierdut viața în urma bombardamentelor.

„Nu dorim să pierdem ce e al nostru, țara noastră. Așa cum nici dumneavoastră nu ați vrut să o pierdeți în fața naziștilor. Încă din prima zi, de la 4 dimineața, oamenii s-au trecut, iar de atunci nu am mai dormit. De atunci am luptat.

Noi am continuat să luptăm și am simțit forța noastră. oamenii au promis că se vor opune rușilor până la final. Am putut să vedem cine sunt oamenii și cine sunt bestiile. S-a tras încontinuu împotriva noastră, împotriva spitalelor, dar nici asta nu ne-a înfrânt.

În ziua a șasea zi de război, rușii au trimis rachete asupra monumentului Holocaustului. După aceea, rușii au continuat să tragă, chiar și în biserici.

În ziua a opta au tras în centrala nucleară și toată lumea a înțeles că este o luptă împotriva tuturor.

În ziua a noua, am simțit că alianțele nu funcționează așa cum ar trebui și nu se poate institui zonă de siguranță aeriană.

În a 11 zi, copii și orașele erau atinse de rachetele. Ucrainenii au devenit eroi.

În a 12 zi, armata rusă a pierdut 10.000 de oameni, inclusiv un general.

În a 13 zi, la Mariupol, un copil a fost ucis. Nu permit ca alimentele și apa să ajungă la oameni. Cred că toată lumea înțelege că oamenii nu mai au apă. mai mult de 50 de copii au fost uciși, i-au răpit de lângă noi.

Ucraina oferă o lecție de curaj și eroism întregii lumi. Volodimir Zelenki, mândru de poporul său

Ucrainenii nu și-au dorit să devină mari, dar au devenit mari. Noi suntem țara care salvează oameni în ciuda faptului că luptăm cu una dintre cele mai mari armate din lume.

Întrebarea pentru noi acum acum este de a fi sau a nu fi. Este din Shakespeare. Și vă spun răspunsul este a fi. Vom lupta pentru țara noastră indiferent de costuri.

Doresc să adaug că vom lupta pe malurile diferitelor râuri și că avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, a țărilor civilizate. Sunt recunoscător ție, Boris, și asigură-te că faci ceea ce trebuie”, a spus Volodimir Zelenski într-o intervenție în Parlamentul Marii Britanii.

La finalul acestui discurs, Boris Johnson a declarat că astăzi, poate spune că este ucrainean. De asemenea, oficialul a ținut să sublinieze că se va asigura că Rusia va primi sancțiuni pentru toate acțiunile sale din ultimele zile.