Volodimir Zelenski cere noi sancțiuni. Dorește sancționarea mai dură a Rusiei de către Occident: „Trebuie impus un embargo”

Președintele Ucrainei este din ce în ce mai decis să nu cedeze în fața Rusiei și insistă asupra Occidentului pentru aplicarea de sancțiuni mult mai dure. În ultima sa apariție, Volodimir Zelenski susține că întreaga comunitate internațională ar trebui să refuzate ”gazele şi produse petroliere din Rusia, trebuie impus un embargo, să refuzăm să oferim bani unui stat terorist”.

Este cea de-a 12 zi de război în Ucraina, iar bombardamentele continuă, din ce în ce mai agresiv. În timp de alarmele sune în Kiev și alte orașe, delegațiile Ucrainei și Rusiei s-au întâlnit pentru o nouă rundă de negocieri. Potrivit surselor, Kremlinul ar fi propus ca Zelenski să rămână președinte, însă premierul să fie unul pro-rus.

Președintele Ucrainei pune presiuni pe comunitatea internațională și cere impunerea unui embargo comercial internațional pentru Rusia.

”Popor paşnic al unui beligerant, ne apărăm de 12 zile, deja. Nu am vrut niciodată acest război, dar ne-a fost adus. N-am visat niciodată să ucidem. Dar trebuie să eliminăm inamicul de pe pământul nostru şi din vieţile noastre.

Nu există sânge pe steagul nostru. Nu există şi nu vor fi niciodată puncte negre pe el. Nu există şi nu vor fi niciodată svastici pe el. Steagul ucrainean este pământul. Paşnic, fertil, auriu şi fără tancuri. Acesta este cerul. Paşnic, clar, albastru şi fără rachete. Asa a fost. Şi aşa va rămâne”, au spus Zelenski în deschiderea discursului său.

Volodimir Zelenski cere comunității internaționale să acționeze decisiv

Europa este implicată în acest conflict, iar președintele ucrainean a precizat în discursul său despre convorbiri cu oficiali din mai multe state UE, însă și cu premierul Marii Britanii. Ajutorul venit din partea acestora va întări Ucraina, susține șeful de stat, care precizează faptul că, dacă invazia continuă, este nevoie de noi sancțiuni aplicate Rusiei.

Volodimir Zelenski a precizat că Rusia nu trebuie să mai primească bunuri și servicii din partea civilizației, dacă nu se supun regulilor. De asemenea, oficialul cere comunității internaționale să acționeze decisiv.

”Le transmit salutări liderilor mondiali şi înţeleg că sunt de acord cu mine. Noi decidem viitorul continentului prin rezistenţa noastră şi cu ajutorul prietenilor noştri. Am vorbit din nou cu preşedintele polonez, Andrei Duda. Ne ajută în continuare. Am vorbit cu premierul Marii Britanii, Boris Johnson, şi cu premierul Italiei, Mario Draghi, cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi cu premierul Indiei, Modi. Am primit semnale foarte importante, cu ajutorul cărora, cu siguranţă, vom întări Ucraina. Ideile discutate sunt complet oneste, corecte.

Dacă invazia continuă şi Rusia nu renunţă la planurile împotriva Ucrainei, atunci este nevoie de un nou pachet de sancţiuni, de dragul păcii.

Boicotaţi importurile din Rusia. Dacă nu aderă la regulile civilizate, atunci ar trebui să nu mai primească bunuri şi servicii din partea civilizaţiei. Să fie hrăniţi de război. Comunitatea internaţională trebuie să acţioneze decisiv.

Când cineva îşi pierde minţile, trebuie să scăpăm de frică şi să uităm de comerţ. Trebuie să refuzăm gazele şi produse petroliere din Rusia, trebuie impus un embargou, să refuzăm să oferim bani unui stat terorist”, a mai menţionat Zelenski în discursul său.