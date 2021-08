Mare atenție la Google Play. Evitați sau eliminați această aplicație. Un virus îngrozitor vă lasă conturilor bancare goale

Infamul virus Joker, care a fost descoperit pentru prima dată în diferite aplicații de pe Google Play în 2017, a revenit și este posibil ca utilizatorii să nu știe că dispozitivele lor au fost infectate până când conturile lor bancare nu sunt golite.

Autoritățile din Belgia au avertizat publicul despre întoarcerea virusului Joker

Pe site-ul oficial, poliția belgiană a scris: „Acest program rău intenționat a fost detectat în opt aplicații Play Store pe care Google le-a suprimat”. De asemenea, au sfătuit consumatorii să fie precauți, adăugând: „Riști o mare surpriză la sfârșitul lunii în contul tău bancar sau pe cardul tău de credit”.

Virusul Joker provine din familia malware cunoscută sub numele de Bread, care atacă dispozitivele mobile care rulează pe Android. Acesta vizează facturile și autorizează operațiuni fără știrea utilizatorului.

Cercetătorii de securitate cibernetică de la Quick Heal Security Lab au dezvăluit că virusul Joker poate intra în mesaje text, contacte și alte informații disponibile pe dispozitivul infectat.

Virusul Joker este îngrozitor, poate goli conturilor bancare fără să ştiţi

Acest program rău intenționat este extrem de periculos deoarece poate permite proprietarilor dispozitivului infectat să se aboneze la serviciile cu plată, de obicei cele mai scumpe sau serviciile Premium, fără acordul lor. În majoritatea cazurilor, victimele devin conștiente de furt doar atunci când își revizuiesc în detaliu extrasele de cont.

Acestea sunt: Mesaje auxiliare, Element Scanner, Fast Magic SMS, CamScanner gratuit, Mesaje Go, Super Message, Super SMS și Imagini de fundal de călătorie.

Cu toate acestea, compania de securitate cibernetică Zscaler consideră că 16 aplicații de pe piața Google conțin coduri rău intenționate. Adică: SMS-uri private, Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF, Style Photo Collage, Talent Photo Editor – Blur focus, Paper Doc Scanner, All Good PDF Scanner, Message Care, Message Part, Blue Scanner, Direct Messenger, One Sentence Translator – Multifunctional Traducător, mesaj Mint Leaf-Mesajul dvs. privat, tastatură unică – Fonturi fanteziste și emoticoane gratuite…

Utilizatorii Android ar trebui să șteargă aceste aplicații de pe dispozitivele lor cât mai curând posibil

Deși Google a eliminat deja unele dintre aplicații, nu înseamnă că acestea vor fi șterse automat de pe dispozitivele Android. Instalarea de aplicații anti-malware pe dispozitive mobile ar putea ajuta, de asemenea, utilizatorii să evite aceste aplicații și coduri dăunătoare.

Cel mai important, consumatorii nu ar trebui să descarce nicio aplicație de pe Google Play Store sau de pe niciun link, mai ales dacă nu sunt verificate de gigantul motorului de căutare, informează ibtimes.