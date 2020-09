Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune că decizia lui Liviu Vasilescu de a se retrage din funcţia de şef al Poliţiei Române este corectă şi ea a fost convenită pentru a nu afecta imaginea şi credibilitatea instituţiei.

Este decizia corectă pe care am convenit-o astfel încât imaginea şi credibilitatea Poliţiei Române să nu fie afectate sau puse sub semnul întrebării. În urma discuţiei pe care am avut-o cu domnia sa, a achiesat să se retragă din funcţia de inspector general, precizând faptul că rămâne şi continuă munca de poliţie ca să îşi îndeplinească atribuţiile de ofiţer, lucru pe care l-am acceptat toată conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Poliţia Română are nevoie să se concentreze acum exclusiv asupra problemelor pe care le are în atribuţii, adică aplicarea cu fermitate a legii, a declarat Marcel Vela, marţi seara, la B1 tv.

El a precizat că, pentru a asigura continuitatea în actul de management al acestei instituţii a MAI, a decis ca inspectorul general adjunct chestorul de poliţie Eduard Miliţescu să continue activitatea din funcţia pe care o deţine şi să exercite temporar comanda Poliţiei Române până la numirea unui ofiţer care să preia această calitate.

Reaminim faptul că Liviu Vasilescu și-a anunțat, marți, demisia din funcția de inspector general, șef al Inspectoratului General al Poliției Române. Acesta a subliniat că rămâne să lucreze ca ofițer de poliție în cadrul IGP

Demisia a fost anunțată de Liviu Vasilescu printr-o declarație televizată susținută de la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Demisia șefului IGPR se produce după ce acesta a fost criticat pentru faptul că, acum o săptămână, s-a întâlnit, în mod deliberat, cu mai mulți lideri interlopi din clanul Duduianu.

Liviu Vasilescu a fost inspector general al IGPR în august 2019. Până atunci Liviu Vasilescu a condus timp de un an Direcția Arme și Explozivi din IGPR, iar înainte de această funcție a fost, timp de trei ani, directorul Direcției Operațiuni Speciale (DOS) din cadrul IGPR.

Liviu Vasilescu a absolvit Academia de Poliție din București dar a urmat și cursuri la Academia FBI din Statele Unite.