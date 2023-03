Marcel Ciolacu promite o nouă lege a pensiilor. Ce spune despre „rotativă”

Marcel Ciolacu a vorbit în emisiunea lui Victor Ciutacu despre legea pensiilor, canalul Bâstroe, rotaţia premierilor şi despre pensiile speciale ale militarilor.

„Se face cu certitudine. Atât eu cat si domnul premier suntem oameni de onoare si am inteles momentul complicat prin care a trecut Romania, pentru ca orice s-ar spune, haide sa fim corecti, a fost complicata pentru intreaga Europa, dar am reusit sa depasim onorabil aceste crize suprapuse. Sunt inca multe de făcut, dar s-au şi luat masuri corecte, poate unele un pic întârziate. Poate trebuia mai repede reglementarea prețului la energie, poate nu aveam nici inflația de 16%, dar bine ca nu am ajuns la 30%.

Noi suntem într-o coaliție care a adus stabilitate în România. În ultimul an au venit în România investiții de 11 miliarde de euro, un record. Dacă ne uităm ce a însemnat acea perioada de doi ani de guvernare de dreapta, PNL cu USR, şi la ce coerenta e acum. Categoric exista o decizie în PSD ca eu să fiu desemnat premier.

Nu cred ca domnul președinte nu a știut de acest acord politic. Constituţional, președintele desemnează premierul la propunerea unei majorități. Majoritatea exista și este exclus să am temeri ca domnul Ciucă nu-şi va prezenta demisia. Sunt total de acord că nu trebuie făcuta rotația pe 25 mai. Suntem politicieni, domnul premier își va prezenta demisia la momentul potrivit. Avem pașii şi avem deja totul stabilit”, a declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu consideră că Sorin Grindeanu este cel mai bun dintre toti miniștrii transporturilor

Președintele PSD a vorbit şi despre viitoarea componenţă a Guvernului, în condițiile în care i-a lăudat public pe Marcel Boloş şi Sorin Grindeanu pentru munca depusă la Fonduri Europene şi Transporturi.

„E normal să îmi doresc şi eu un Guvern performant. Avem un protocol pe care îl respectăm, dar nu pot să mint şi să nu spun că există doi miniștri performanţi, pe care am vrut să-i menționez. Ştiu ce a găsit Marcel Boloş la Ministerul Fondurilor Europene, cu un program făcut de Ghinea, PNRR, pe care acum trebuie acum să-l urmăm. Aş fi incorect să nu-l laud.

Sorin Grindeanu are cea mai mare execuție dintre toți miniștrii transporturilor. Să nu vezi că în sfârșit România va avea Autostrada Moldovei, pe care au promis-o toți miniștrii Transporturilor de la Revoluție. A ajuns un bănățean să facă Autostrada Moldovei. E foarte posibil ca până în 2024 să putem merge până la Pașcani.”, a spus Ciolacu.

Ciolacu îl sprijină pe Sorin Grindeanu în scandalul canalului Bâstroe

„Este una dintre liniile roșii ale României. Sorin Grindeanu a procedat corect şi îl sustin în toate demersurile în problema Bâstroe. România a ajutat Ucraina şi o va ajuta în continuare, dar este nepermis, sunt acorduri internaţionale care trebuie respectate. S-a intrat în zona tehnică ţi diplomatică şi s-a stopat un fapt foarte important. S-au stopat lucrările.

Daca PNL vine cu alte soluții, discutăm. Vă daţi seama că avem deja câteva nume pregătite. S-au dus vremurile când se trăgeau guvernele din fes. Credeți că prioritatea românilor e cum facem noi rotația? Al treilea anunț oficial: întreg guvernul este demis cand își dă demisia domnul Ciuca. V-am spus, nu voi conduce un guvern tras din fes. Sunt convins că toate partidele vom avea o abordare serioasă. Nu e guvernul lui Ciolacu, Ciuca, Iohannis, al coaliție, e Guvernul României!”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Ce spune despre zvonul că ar urma să candideze la Primăria Capitalei

„Dacă domnul Iohannis nu mă nominalizează, mă duc la NATO, unde vrea dansul. La Capitală PSD are candidat, se numește Gabriela Firea. Primul cerc de conducere în PSD este Marcel Ciolacu, Grindeanu, Firea şi Paul Stanescu. Acum trebuie să ma cert cu Firea şi Grindeanu pentru că-i scot din Guvern? Doamna Firea este bătută în cuie candidatul PSD la Primăria Capitalei. Vreți să ieșim în oraș să vedem ce a făcut Nicuşor Dan?

E vreun dezvoltator care nu așteaptă să scape de el? E cineva care să-l laude? A făcut ceva bine? Nu știu cu ce mafie se bate, se mai bate şi primarul de la 1 cu mafia gunoaielor, dar e plin de șobolani. Administrația e grea, trebuie să te pricepi. Am văzut şi la Braşov. Îmi pare rău, acești aşa-zisi oameni noi nu au făcut faţă funcțiilor. Au vorbit de corupție şi au furat vaccinuri de 1 miliard. Bine că a ieșit domnul Rafila şi a anunțat ca nu mai cumpăram niciun vaccin. În acest moment România mai are de plătit 1 miliard de euro pe vaccinuri. Eu momentan am văzut că am aceeași părere cu domnul Ciucă”, mai spune președintele PSD.

Marcel Ciolacu nu este de acord cu tăierea pensiilor militarilor

Cu privire la pensiile militarilor, Marcel Ciolacu a declarat că nu va accepta ca acestea să fie tăiate, mai ales că România are graniță cu Ucraina, invadată de ruși.

„Eu nu pot accepta ca pensiile militarilor să fie considerate pensii speciale. Au venit marii de la PNL şi USR, că termină în 6 luni cu pensiile speciale. Si au fost si la guvernare, puteau da OUG. Vă spun, prioritatea noastră acum este să rezolvăm legea într-o formă care să fie admisă de Comisia Europeană.

Vom veni cu o abordare corectă, pentru ca legea sa treacă de CCR. Am făcut deja un grup de lucru, avem raportul de la Banca Mondială şi se lucrează pe el. Dar trebuie să înțelegem ca această lege nu e retroactivă. Dar pe componenta specială, poti veni cu impozitare în funcție de venituri. Este o abordare corectă, constituțională”, a mai subliniat Ciolacu.

Liderul PSD: Nu poți să decapitezi, armata, poliţia, justiția, pentru că vor niște scelerați

Şi continuă: „Mai mult, pentru viitor s-a stabilit clar că nu poți să ai mai mult la pensie decât ai avut în activitate. Suntem singura ţară din lume, este inacceptabil. Nu poți veni o zi magistrat şi să ai o viaţă pensie specială.

Nu poți să decapitezi, armata, politia, justiția, pentru că vor niște scelerați, cu războiul la granita. 22 de state au componenta specială la armată. Nu poți sa tai pentru că vor niște scelerați, ca să câștige niște voturi. Când noi avem peste 600 de km de graniță cu ţara care e în război cu un dement.

Pentru că vor unii să mintă românii că sunt ei salvatorii pensiilor din România. Eu vă arăt ca PSD, în coaliția cu PNL, va veni cu o lege, care va îndeplini jalonul, ca să nu pierdem acești bani.

M-am saturat de acești mincinoși, care nu au fost în stare să dea o lege sau o OUG. Acum au început să dea pe surse, ca vrea Ciolacu la Capitală şi alte prostii”, a concluzionat Marcel Ciolacu în emisiunea de romaniatv.net.