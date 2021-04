Marcel Ciolacu nu crede în pacea dintre PNL şi USR PLUS: Ruptura e prea mare. „Suntem la capătul celei mai negre săptămâni din guvernarea coaliţiei. Am avut cel mai mare număr de decese COVID de la începutul pandemiei. Mai mult, din cauza acestei absurde crize politice, românii au plătit şi economic. Avem cea mai mare creştere a euro, cea mai mare datorie publică din ultimii 30 de ani.

În această săptămână România a fost singura ţară care a rămas fără ministru al Sănătăţii în plină pandemie (…) A fost de fapt o criză de pubertate politică. Am avut de-a face cu nişte partide politice imature care au pus orgoliile personale mai presus decât interesele românilor şi ale companiilor româneşti. Singura schimbare notabilă a fost faptul că prerogativele conferite de Constituţie prim ministrului au fost schimbate cu un acord al unei coaliţii.

Cu alte cuvinte, din acest moment, aşa-zisul prim ministru Cîţu a devenit Pisi-Cîţu, pentru că înainte de a semna ceva va trebui să răsfoiască acordul coaliţiei să vadă dacă are voie sau nu are voie. În cazul în care nu are voie, va trebui să sune toţi preşedinţii de partid din coaliţie să-i roage frumos să îi dea voie să semneze.

(…) Avem şi un lucru bun, faptul că Vlad Voiculescu nu mai este ministru al Sănătăţii. Noul ministru al Sănătăţii (n.r. – Ioana Mihăilă) este normal să se bucure de prezumţia bunelor intenţii. În opinia PSD, sunt 5 urgenţe pentru noul ministru. Să obţină rapid o rectificare a bugetului pentru sistemul de Sănătate. Să discute împreună cu ministrul Educaţiei despre redeschiderea şcolilor.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să deconteze rapid cheltuielile spitalelor. Să oprească rapid prostia cu închiderea magazinelor la ora 18:00. Să facă ordine cu privire la raportările despre decese şi pandemie.

Criza politică s-a rezolvat pentru orgoliile lor. Nu ştiu dacă şi pentru orgoliul lui Dan Barna s-a rezolvat, pentru că tot domnul Florin Cîţu este premier.

Categoric, PSD va depune o moţiune de cenzură în această sesiune parlamentară. Ruptura dintre ei (n.r. – PNL şi USR PLUS) este mult prea mare”, a declarat Marcel Ciolacu.