Politica Ciolacu anunță discuții pe tema salarizării. Sindicatele cer reducerea taxării muncii







Marcel Ciolacu a anunțat că va iniția, în această săptămână, discuții pe tema majorării salariului minim și a impozitării muncii. Premierul promite deduceri pentru cei cu venituri mici.

Șeful guvernului a făcut o serie de comentarii în contextul ședinței pe care a ținut-o la Brașov. Ciolacu a spus că nu se pune problema introducerii impozitului progresiv, în acest moment, ca să nu-i supere pe liberali.

Marcel Ciolacu promite deduceri

Premierul nu este favorabil reducerii fiscalității în domeniul muncii, chiar dacă România are printre cele mai mari taxe din Europa. El spune că va acorda deduceri lucrătorilor cu venituri mici. Aceasta cu toate că, înainte să preia conducerea guvernului, Marcel Ciolacu promitea impozite mai mici pe muncă.

Premierul a declarat, la Braşov, că săptămâna aceasta începe discuţiile cu partenerii sociali legal de majorarea salariilor şi impozitarea pe muncă. El a spus că nu se va veni cu o impozitare progresivă pe salariu, ci va da deduceri pentru cei cu venituri mici. Ciolacu a menţionat că nu vrea să ia în acest moment decizii emoţionale şi să distrugă tot echilibrul macroeconomic.

Marcel Ciolacu a declarat, legat de reducerea taxării muncii - majorarea salarială - cerută în stradă de sindicate că, din punctul lui de vedere, „prioritatea în acest moment este ca Banca Mondială să termine studiul pe care îl înaintează Comisiei, pentru că cererea de plată numărului 4 include reforma şi respectiv o nouă lege a salarizării.

„Până atunci, avem discuţii în marja legii 153, legea pe care o avem în acest moment. A fost o abordare greşită, pentru că neputinţa în colectare, neputinţa de a avea în sfârşit digitalizare la ANAF, a dus a se lua o decizie din punctul meu de vedere total greşită, aceea de a mări fiscalitatea acolo unde se colectează cel mai bine, având, dacă nu plăteşti, stopajul la sursă, fiind şi penal. S-a ajuns ca munca să fie impozitată cel mai mult, total incorect, pentru că impozitarea este uniformă indiferent de venituri”, a spus premierul.

Premierul nu renunță la impozitul progresiv

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că va iniția discuții cu partenerii sociali pentru a reaşeza lucrurile. El a avut o abordare de tip populist, arătând cu degetul spre cei care câștigă mai mult. Ciolacu a făcut referire la posibilitatea introducerii impozitului progresiv pe salariu. El a spus că nu dorește să-i supere pe liberali care susțin cota unică.

„Acest lucru eu nu doresc să îl fac cum au făcut alţii, să luăm nişte decizii pe colţul mesei, pe care pe urmă le plătim prin creşterea inflaţiei (..) şi pe urmă să reaşezăm lucrurile într-o normalitate. Nu poţi să plăteşti aceeaşi impozitare când ai salariul minim pe economie şi când ai peste 20.000 de lei. Atunci, ca să nu am cu colegii liberali prea multe discuţii, mai ales în această perioadă, nu se va veni cu o impozitare progresivă pe salariu, în schimb se vor da deduceri pentru cei cu venituri mai mici, pentru sănătate, educaţie”, a subliniat Ciolacu.

Premierul a declarat că nu dorește să ia o decizie sub emoție. El a spus că trebuie protejați cei cu venituri mici, aproximativ o treime din români. De asemenea, a vorbit despre legea salarizării unitare. Acest act normativ are o întârziere de aproape un an an. Finalizarea legii salarizării bugetare a fost asumată de fostul ministru PSD al Muncii Marius Budăi, pentru vara trecută. În prezent, nimeni nu mai vorbește despre această lege.

„Lucrurile acestea eu nu le iau sub emoţie. Categoric, impozitarea muncii în România, mai ales pentru cei cu venituri mici, şi aici încadrăm aproape o treime dintre români, trebuie să intervenim, printr-o măsură imediată, având o perspectivă şi pe noua lege a salarizării dar şi printr-o măsură care dezvoltă şi alte servicii şi ecoonomia României devine mai dinamică”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu promitea reducerea taxării muncii

Înainte să ajungă la conducerea guvernului, actualul premier spunea că reducerea taxării muncii este una dintre prioritățile sale. La începutul anului trecut Marcel Ciolacu spunea că este nevoie de reducerea impozitării muncii.

„Asta nu înseamnă că venim cu taxe mai mari, asta înseamnă că va trebui să reducem impozitarea muncii și va trebui să mărim impozitarea capitalului. Va trebui să explicăm foarte clar aceste lucruri și să creăm pârghiile care ne duc la închiderea unei discrepanțe între pătura de jos și pătura de sus. Dacă vom merge în continuare fără o politică echitabilă social, la un moment dat se va reveni la o criză socială pe care o aveau când noi ne-am asumat să intrăm la guvernare”, spunea premierul în 2023.

Taxarea muncii în România este printre cele mai ridicate din Europa. Conform calculelor specialiștilor, un român care câştigă 1.000 de euro brut pe lună râmâne cu 572 de euro, după plata taxelor la stat. În cazul bulgarilor, salariul net este de 653 de euro, după impozitare. Iar un muncitor olandez rămâne cu 746 de euro după ce i se rețin dările la stat.