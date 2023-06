Marcel Ciolacu, mesaj după întâlnirea cu regele Charles. Ce a postat liderul PSD pe Facebook

„O prietenie inestimabilă care ne onorează şi ne inspiră! O prietenie pe care mereu o reafirmă, prin vizitele sale în România, Majestatea Sa Regele Charles al III-lea! În cadrul discuţiei private, l-am asigurat pe monarhul britanic de dorinţa noastră de a ne conserva tradiţiile şi de a ne proteja diversitatea naturală şi culturală de care atât domnia sa, cât şi noi suntem atât de mândri. Ambiţia noastră este de a consolida şi dezvolta relaţiile cu Marea Britanie cu care ne unesc atât de multe lucruri, deschizând astfel calea către extinderea Parteneriatului Strategic”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Mesajul pe care l-a transmis Marcel Ciolacu, după întâlnirea cu regele Charles

Potrivit liderului PSD, „România are multe de oferit întregii lumi şi, cu ambasadori precum Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, putem cu atât mai mult să ne facem mai bine cunoscuţi prin bogăţiile care fac din ţara noastră un colţ deosebit al Europei”, conform Agerpres.

Regele Charles a fost primit, vineri, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii de stat, cu gardă de onoare, de către președintele Klaus Iohannis.

Monarhul a salutat soldații din garda de onoare în limba română, după care a avut o discuție neoficială cu șeful statului.

La ieșire, regele Charles a făcut cele mai frumoase complimente țării noastre, a căror valoare nu poate fi egalată nici de către cea mai iscusită strategie de marketing.

„Nu pot să descriu plăcerea pe care o am să vizitez România. Vă mulțumesc dvs. pentru cuvintele frumoase și generozitatea arătată. Cred că au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în acastă țară remarcabilă. Când am venit am simțit o legătură profundă cu țara. Regele României era vărul regelui Marii Britanii, iar Regina Maria era descendentă a familiei britanice. Tatăl meu a fost vărul Regelui Mihai. Întotdeauna m-am simțit acasă în România”, a spus Regele Charles al lll-lea.