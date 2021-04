Marcel Ciolacu anunţă greva PSD! Guvernul Cîţu, atacat: Sunt prea îngâmfaţi. „Acest guvern intervine pompieristic. Ei au devenit nişte pompieri. Nu mai anticipează nimic. De peste un an le spunem că bolnavii cronici nu au acces la spital, pentru că au transformat anumite spitale în spitale Covid-19, de n-a mai înţeles nimeni, nimic.

Au murit mai mulţi oameni decât era normal să moară în această perioadă. Nu neapărat din cauza Covid-19… Am ajuns să aflăm că bolnavii de cancer nu mai au citostatice. Asta este crimă! Auziţi explicaţii de prim-ministru, că nu ştie… Dacă eşti prim-ministru de paie şi miniştrii nu te informează… Există şi vicepremierul care îl poate informa. El spune spune că nu are nicio vină. Problema este că mor oamenii.

Principalul răspunzător este preşedintele României

Aceleaşi tratamente pe care le face Institutul Oncologic Profesor Doctor Alexandru Trestioreanu le fac şi cei din alte ţări. Principalul răspunzător este preşedintele României, care a ieşit acum din hibernare să ne dea veştile bune. El a dorit guvernul său, care am văzut ce face de 4 luni. Când am văzut că s-a îngroşat gluma, am venit cu a doua moţiune simplă, care a dus la schimbarea acestui ministru al Sănătăţii.

Domnul Barna a ieşit şi spune că refuză Ministerul Sănătăţii. Cine îţi dă ţie dreptul să refuzi? Cred că suntem singura ţară din lume care nu a avut ministru al Sănătăţii. PSD a venit cu un buget alternativ şi noi am spus că este ilogic să tai de la bugetul de Sănătate aproape 24 de miliarde. Este criza cu citostatice, dar dumneavoastră ştiţi că aproape toate spitalele din România şi secţiile ATI nu mai au niciun ban. Acolo unde se face diferenţa dintre viaţă şi moarte…

Ce justificare are prim-ministrul, în afară de faptul că nu a ştiut? Am cerut justificări şi în scris. Este prima oară când văd că ies medicii şi spun că nu mai au medicamente. Ei sunt cinici. Noi am venit cu moţiune. Ar trebui să fie preşedintele României, care a girat şi a spus că România are un buget de investiţii.

Nu e nicio investiţie directă în România

Nu e nicio investiţie directă în România. Nu avem niciun fel de încurajare a ofertei. Ne împrumutăm. Cîţu ne-a băgat în groapă şi acum vine să ne spună că ne-a scos… Nivelul de trai al României mai interesează pe cineva în ţara asta? Ai scumpiri în linie şi tu vii şi spui că ai ratingul bun?

PSD există. În acest moment avem un ministru al Sănătăţii schimbat la presiunea şi insistenţele PSD. Dacă nu mai exista PSD, nu mai eram prezentat în seara asta ca preşedinte al PSD. Nu-mi cereţi să spun oamenilor să iasă în stradă. Nu-mi asum să îmbolnăvesc oamenii cu mâna mea.

A fost prinsă această Comisie parlamentară (n.r. – pentru anchetarea gestionării pandemiei de coronavirus) pe ordinea de zi. Ea se va înfiinţa. Îi văd cât de cinici sunt. Spun că sunt transparenţi. Transparenţi cu ce? PNRR (n.r. – Planul Național de Redresare și Reziliență) îl ascund…

Marcel Ciolacu anunţă greva PSD

Este un plan naţional al României. Au ieşit sindicatele, patronatele, consiliile judeţene, primăriile… Au spus că nu e bun. El (n.r. – Florin Cîţu) continuă să mintă. A spus că mai sunt 8 zile. Ce caută cu PNRR înapoi? La Bruxelles i-au spus că e varză făcut. Am vorbit eu acolo, categoric.

(n.r. – a fost întrebat dacă România poate rata fondurile pentru PNRR) Momentan, nu suntem puşi pe şină. Am avut-o pe Corina Creţu. A sunat-o cineva? «Doamna, Creţu, e un plan naţional… Vreţi să vă uitaţi pe el, aveţi nişte sugestii?»

Dacă nu vor veni cu PNRR să-l prezinte în Parlament, am să propun PSD să intrăm în grevă parlamentară. Nu vom mai participa la plen, iar domnul Iohannis să-şi gestioneze guvernul său fără opoziţie. Vom lua cuvântul şi nu vom mai participa la votul final. Voi propune asta la primul BPN, pentru că e mult prea multă îngâmfare. Polonezii, bulgarii, ungurii l-au prezentat în România. Nu ştie nimeni.

Ori în mai, ori în iunie depunem moţiunea de cenzură. Noi confundăm coaliţia cu Guvernul României. În aceste două luni lucrăm la moţiunea de cenzură şi o să o depunem când moţiunea de cenzură va avea cele mai multe şanse să treacă”, a declarat Marcel Ciolacu.