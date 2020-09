Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a susţinut în conferinţa de presă că social-democrații au câștigat alegerile locale la nivel național, asta pentru că au obținut cele mai multe Consilii Județene și au câștigat cele mai multe primării.

”Rezultatele votului de ieri ne arată că PSD este pe drumul cel bun. România are nevoie la o alternativă la ceea ce este astăzi. Democrația din România are nevoie de un partid de stânga modernă. În acest moment, PSD are cel mai mare număr de Consilii Judeţene, respectiv 20 de Conilii Judeţene. Avem cel mai mare număr de primari din România. Procesul de reconstrucție internă a dat rezultate. PSD trebuie să se deschidă către exterior. Persoanele anchilozate prea mult timp în anumite funcții, fie că a fost vorba de PSD, fie că a fost vorba de PNL, au fost sancționate de români. Acest rezultat ne dă speranța că vom avea un rezultat politic mult mai bun la alegerile parlamentare”, a declarat liderul PSD în conferinţa de presă, potrivit Agerpres.

Marcel Ciolacu, îi pregăteşte o surpriză Gabrielei Firea

Liderul PSD a mai declarat că şi-ar dori ca Gabriela Firea să candideze la parlamentare. „Mi-aş dori ca doamna Firea să candideze pentru un post în Parlamentul României. Consider că doamna Firea trebuie să fie în linia întai a PSD-ului, este un lider important”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a răspuns la întrebarea unui jurnalist cu privire la faptul că Gabriela Firea nu a fost aseară la sediul PSD din Kiseleff.

Liderul PSD a spus că i-a recomandat acesteia să rămână alături de staful de campanie. Totodată, el spus că are convingerea fermă că Firea va susține o declarație de presă, dar nu ştie când.

„Suntem ferm convins că va face acest lucru. Nu am avut o discuție pe această temă. Vreți să răspund în locul doamnei Firea? Eu am felicitat-o pentru campanie ei și pentru faptul că și-a asumat o candidatură singură împotriva tuturor”, a mai spus Marcel Ciolacu la conferinţa de presă de la sediul PSD.